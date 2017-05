05.05.2017

Interface: Alexander Friesen ist neuer Prokurist und Vertriebsleiter Deutschland

Interface ernennt Alexander Friesen ab sofort zum Prokuristen und Vertriebsleiter Deutschland.

Alexander Friesen ist neuer Prokurist und Vertriebsleiter Deutschland bei Interface. - © Interface

Alexander Friesen ist seit dem 5. Mai 2017 offiziell neuer Prokurist und Vertriebsleiter Deutschland bei Interface, Hersteller für textile modulare Bodenbeläge. Neben seiner Tätigkeit als Verkaufsleiter Nord, die er weiterhin ausüben wird, ist er somit ab sofort auch für die Koordination aller Vertriebsaktivitäten in Deutschland zuständig. Benedikt Gerken, Verkaufsleiter Süd, steht Alexander Friesen im Führungsteam zur Seite und berichtet direkt an ihn.

Neuer Prokurist und Vertriebsleiter: Alexander Friesen

Alexander Friesen ist seit 2005 bei Interface tätig und hat bisher das Vertriebsteam Norddeutschland geleitet. „Wir wollen dicht am Markt sein, weiter wachsen und eine Kultur der Zusammenarbeit und des Miteinanders fördern und pflegen“, sagt Nils Rödenbeck, Vice President and General Manager bei der Interface Deutschland. „Alexander Friesen hat in den letzten Jahren mit größtem Engagement und einer hohen Leistungsbereitschaft das Vertriebsteam Norddeutschland geleitet und eben diese Kultur aktiv gestaltet. Er ist in den seither ein fester Bestandteil und Treiber der Erfolgsgeschichte für Interface Deutschland geworden.“

