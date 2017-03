29.03.2017

Interface: Anne Salditt neuer Marketing Director Central Europe

Die Marketing Aktivitäten von Interface für die Region Zentraleuropa werden ab 29. März 2017 von Anne Salditt gesteuert.

Neuer Marketing Director Central Europe bei Interface ist Anne Salditt. - © Interface

Interface, Hersteller für textile modulare Bodenbeläge, hat einen neuen Marketing Director für die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ab sofort werden die Marketing-Aktivitäten dieser Region von Anne Salditt gesteuert. „Frau Salditt hat das Marketing in Deutschland in den letzten Jahren sehr erfolgreich geleitet und weiterentwickelt und wir werden von nun an in der gesamten DACH-Region von Ihrer Erfahrung, Ihrer Begeisterung und Ihrem Engagement partizipieren“, sagt Nils Rödenbeck, Geschäftsführer bei Interface Deutschland.

Deutschland ist einer der wichtigsten Wachstumsmärkte für Interface. Salditt ist seit 2014 bei Interface tätig und seitdem fester Bestandteil des deutschen Managements. Sie hat maßgeblich zum Erfolg der Interface Deutschland GmbH beigetragen. Seit Herbst letzten Jahres befindet sich der Sitz der deutschen Vertriebsgesellschaft auf dem Gelände des Mies van der Rohe Business Parks in Krefeld.

