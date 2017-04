19.04.2017

Interface: Neuer Vice President & General Manager

Interface hat Nils Rödenbeck zum Vice President & General Manager ernannt.

Nils Rödenbeck, Vice President & General Manager bei Interface. - © Interface

Nils Rödenbeck ist seit dem 19. April 2017 der neue Vice President & General Manager von Interface, Hersteller für textile modulare Bodenbeläge.

Innerhalb dieser neugeschaffenen Unternehmensstruktur ist er in Deutschland, Österreich und der Schweiz für die gesamtwirtschaftliche Geschäftsentwicklung des Unternehmens zuständig. Somit fallen die Abteilungen „Kundenservice“, „Finanzen“, „Concept Design“, „Sales“, „Global Accounts“, „Local Marketing“ und „Human Resources“ nunmehr in seinen Verantwortungsbereich und berichten direkt an ihn.

Nils Rödenbeck ist seit 2007 bei Interface tätig und seit 2009 fester Bestandteil des deutschen und europäischen Managements. Seit Oktober letzten Jahres verantwortete er als Geschäftsführer Vertrieb Deutschland die Vertriebsorganisation bei Interface.

