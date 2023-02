Was hat es mit Landhausdiele, Fischgrät, Englischer Verband oder Würfel auf sich und wie wirkt die Verlegerichtung auf die Raumatmosphäre? Dieser Beitrag gibt Antworten auf häufig gestellte Fragen von Parkettkunden.

Fischgrät-Muster sind eine sehr beliebte Verlegeart. - © Parkett Herter

Bei der Verlegung eines Holzbodens spielt die gewünschte Raumwirkung, neben technischen Notwendigkeiten, eine große Rolle für die Entscheidung des Verbrauchers. „Eine erste Orientierung kann es sein, die Dielen immer mit dem Lichteinfall des größten Fensters zu verlegen“, erklärt der Vorsitzende des Verbandes der Deutschen Parkettindustrie (vdp), Michael Schmid. „Auf diese Weise folgen die Dielen dem Verlauf des Lichts, das somit Fugen und kleine Unebenheiten schluckt.“ Das Resultat ist eine glatte, ebenmäßige Oberfläche, die eine harmonische Wirkung erzeugt. Eine Orientierung ist auch an den Längs- und Querseiten des Raumes möglich. „Liegt das Parkett quer zur langen Seite des Raumes, wirkt der Raum breiter. Verlegt man parallel zur Längsseite, wirkt er tiefer“, erläutert der Parkettexperte.

Den richtigen Farbton wählen

Farbton und Oberflächenbehandlung der Hölzer wirken sich neben der Verlegerichtung ebenfalls auf den Raumeindruck aus. Dunkles Parkett gibt dem Zimmer eine intime, warme Atmosphäre. Auf kräftigen Parkettböden wirken helle Möbel besonders gut. Dunkle bis mitteldunkle Töne bieten z.B. Eiche, Roteiche, Robinie, Nussbaum oder Kirsche. Wer noch intensivere Farbtöne wünscht, kann auf Räuchereiche oder Eiche mit dunkel geölter Oberfläche zurückgreifen. Doch neben der Eiche als bislang beliebtester Holzart bieten sich weitere Arten wie Buche oder Esche an. „Lebhafte Muster an Möbeln oder Tapeten harmonieren besonders mit einem dezenten, hellen Fußboden, der den Raum größer wirken lässt“, erklärt der Parkettexperte. Ahorn, Birke, Esche und Buche sind Vertreter heller Hölzer und eignen sich als stille Wegbegleiter im Raum.

Soll das Parkett lebhaft und prägnant oder eher ruhig und dezent wirken? Ein Dielenboden mit großformatigen Elementen entfaltet eine moderne und gleichzeitig klassische Wirkung, da er an die alten Dielenböden vergangener Zeiten erinnert. Kleine Elemente sehen wiederum besonders edel aus. Zudem ermöglichen sie die Auswahl unterschiedlichster Verlegemuster.

Auf den Punkt gebracht Bei der Verlegung eines Holzbodens spielt - neben den technischen Notwendigkeiten - die gewünschte Raumwirkung eine große Rolle für die Entscheidung des Verbrauchers. Dieser Beitrag beschreibt, wie sich verschiedene Farbtöne und die Oberflächenbehandlung der Hölzer neben der Verlegerichtung auf den Raumeindruck auswirken. Darüber hinaus werden die gängigsten Parkettvarianten vorgestellt: Landhausdiele,

Landhausdiele

Zu den beliebtesten Holzfußböden zählen heute Landhausdielen. Sie bieten je nach Sortierung ein ruhiges bis rustikales Erscheinungsbild. Beliebte Holzarten für die Landhausdiele sind Eiche, Ahorn oder Nussbaum. Abhängig von der Sortierung wirken Landhausdielen schlicht und zurückhaltend, sodass z.B. Möbel voll zur Geltung kommen und durch ihren lebendigen Auftritt im Raum hervorstechen.

Schiffsboden oder Englischer Verband

Beim Schiffsboden, auch wilder Verband genannt, sind die Stöße unregelmäßig versetzt angeordnet. Der Englische Verband ist dagegen regelmäßig verlegt. Die Stöße befinden sich je auf der Hälfte des benachbarten Brettes und ergeben ein geordnetes, ruhiges Bild.

Fischgrät

„Das Fischgrätmuster erfreut sich aktuell einer wiederkehrenden Beliebtheit“, betont Schmid. „Die einzelnen Parkettstäbe sind entweder im klassischen Stil mit einem 90°-Winkel oder im französischen Stil mit einem Winkel von 45° oder 60° angeordnet.“ Besonders häufig findet man dieses zeitlose Muster in Gründerzeithäusern oder Altbauwohnungen aus der Zeit um die Jahrhundertwende, da es gerade in großen Räumen seine ganze Wirkung entfaltet, aber auch in modernen Gebäuden ist der Musterboden heute stark im Trend.

Würfel

Bei dieser auch als Schachbrettmuster bekannten Verlegeart werden einzelne Stäbe zu Quadraten zusammengefügt, deren Richtung abwechselnd um 90 Grad versetzt ist. Durch seine ausbalancierte Atmosphäre eignet sich dieses Muster besonders für kleinere Räume.

Leiter- oder Parallelverband

Weitere Verlegarten sind der Leiter- oder Parallelverband. Im Parallelverband werden die Holzstäbe auf gleicher Höhe nicht versetzt, sondern parallel zueinander verlegt. „Dies wirkt geometrisch und ordnend“, betont der Parkettexperte und gibt noch einen Tipp: „Vorab sollte man sich überlegen, wie viel Parkett sichtbar bleibt, wenn der Raum eingerichtet ist. Vor allem ein aufwendiges Verlegemuster benötigt Platz und kann seine Wirkung gerade dann entfalten, wenn es nicht unter dem Teppich verschwindet. Aber wofür man sich auch entscheidet: Am Ende zählt der individuelle Geschmack“, resümiert Schmid.