03.05.2017

Mega: 6.500 Messebesucher, einhundert Lieferanten

Tagsüber gab es in Hamburger Messehalle A1 am Fernsehturm Branchen- und Produktneuheiten fürs Profihandwerk, abends wurde am Hafen tüchtig gefeiert.

Rund einhundert Lieferanten und 6.500 Messebesucher kamen zur Mega-Messe nach Hamburg. - © Pitt

An zwei aufeinanderfolgenden Abenden fand in der Altonaer Fischauktionshalle eine Mega-Party statt. Stargast Roland Kaiser begeisterte am 28. und 29. April rund 4.000 Maler, Bodenleger und Stuckateure.

Etwa einhundert Lieferanten, die Ihre neuesten Produkte ausstellten und 6.500 Messebesucher aus dem gesamten Bundesgebiet waren zur parallel stattfindenden Megamesse angereist, die ihrerseits mit einem Umsatz von mehr als 18 Millionen Euro ein Rekordergebnis lieferte. Die Mega Gruppe hat ihre Wurzeln in Hamburg hat und ist mit rund 120 Standorten in 14 Bundesländern deutschlandweit aktiv.

Die nächste Mega Messe findet im Frühjahr 2019 statt.

