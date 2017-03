14.03.2017

Mega: Zur Messe am 28. und 29. April werden 6.000 Fachbesucher erwartet

Der Sortimentsgroßhändler Mega veranstaltet am Freitag, den 28. und am Samstag, den 29. April in der Messehalle A1 am Fernsehturm in Hamburg gemeinsam mit rund einhundert seiner Industriepartner die alle zwei Jahre stattfindende große Messe. Dort zeigt die Genossenschaft Trends sowie Neuheiten für das Profihandwerk.

Der Sortimentsgroßhändler Mega eG erwartet zur alle zwei Jahre stattfindenden Leistungsschau rund um Sanierung, Renovierung und Modernisierung in Hamburg am 28. und 29. April 6.000 Fachbesucher. - © Mega eG

Auf rund 10.000 Quadratmetern zeigt die Mega eG am 28. und 29. April jeweils von 9 Uhr bis 17 Uhr in Messehalle A1 am Fernsehturm in Hamburg, was es im Bereich Bodenbeläge, Trockenbau und Dämmstoffe sowie Farben und Lacke an Neuigkeiten bei Material und Anwendungstechnik gibt. Erwartet werden nach Angaben der Genossenschaft etwa 6.000 Fachbesucher bei freiem Eintritt. Auf dem Branchentreff der Mega-Messe begegnen sich Bodenleger, Maler, Stuckateure und Trockenbauer.

Neben attraktiven Angeboten, Praxisvorführungen und handwerksgerechten Serviceleistungen zeigt Mega auch das Label "MEGA grün", eine Produktlinie, die auf Renovieren und Wohnen mit "gutem Gewissen" ausgerichtet ist. "MEGA grün" steht für ein System emissionsminimierter und konservierungsmittelfreier Produkte – vom Haftgrund bis zum Finish. Darüber hinaus werden unter der Marke "Megatex" Boden- und Wandbelagskollektionen präsentiert, die laut Mega als Vorboten für kommende Trends gelten.