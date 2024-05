Gesetzliche Regeln, Leistungserklärung, CE-Zeichen. DIN-Normen, Hinweis- und Merkblätter, Gütezeichen … In der Praxis werden Planer und ausführende Estrichleger mit einer Flut von Regelwerken konfrontiert. Viele Regeln ver­ändern sich in schöner Regelmäßigkeit nahezu im Stillen. Bei Missachtung drohen Haftungsansprüche dann quasi aus dem Hinterhalt. Der Beitrag stellt wichtige Regelwerke vor und ordnet sie ein.

Von Walter Böhl

Etwa die Hälfte aller Estriche wird an der Baustelle aus Sand, Bindemittel, Wasser und Aditiven gemischt, an den Einbauort gefördert, dort eingebaut und damit im Sinne der EU-Bauproduktenverordnung in Verkehr gebracht. Der Estrichleger ist verpflichtet dafür eine Leistungserklärung abzugeben. - © Ludwig Fußbodensysteme GmbH

Es ist noch nicht so lange her, da hätte man sich schon gewundert, wenn jemand von einer bauaufsichtlichen Zulassung von Parkett geredet hätte. Bauaufsichtliche Regeln beschränkten sich im Wesentlichen auf die Standsicherheit und den Brandschutz. Doch bereits 1989 wurde mit der EU Bauproduktenrichtlinie eine Entwicklung angestoßen bei der auch Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz bauaufsichtlich relevant wurden.

Fast alles ist geregelt

Mittlerweile ist fast alles geregelt und die Regeln entwickeln sich mit zunehmender Geschwindigkeit und werden immer komplexer und die Zusammenhänge undurchsichtiger. Durch die Komplexität der Regeln entstehen, fast zwangsläufig, Ungereimtheiten, Unsinnigkeiten und Auslegungsunterschiede, die dann wieder neue Regelungen hervorbringen. Die Regeln sind so präzise und langatmig ausformuliert, dass sie nicht gerade einfach zu lesen sind. Das Steuerrecht lässt grüßen. Durch die dauernde Veränderung ist es schwer, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Mittlerweile bieten spezialisierte Anwälte und Beratungsfirmen ihre Dienste an. Aus der Prüfung und Überwachung hat sich ein Apparat entwickelt, der sich wohl kaum selbst beschränken wird. Alles dient selbstverständlich nur dem Schutz des Verbrauchers, sprich Bauherrn, der das ja auch letztendlich alles bezahlen muss.

Planer und Ausführende müssen sehr aufpassen, nicht aus Unkenntnis oder soeben überholter Kenntnis, in irgendeine Haftung zu geraten. Die Regeln verändern sich nämlich im Stillen, für einen Praktiker, der mit seiner täglichen Arbeit beschäftigt ist, kaum wahrnehmbar. Oft kommen deshalb Haftungsansprüche wie aus einem Hinterhalt.

Die ganzen Regeln und Zusammenhänge erschließen sich umständlich. Ich habe deshalb den Versuch gemacht, die Dinge so einfach wie möglich und doch zusammenhängend darzustellen. Die Vereinfachung hat natürlich ihre Tücken, das sollte man beachten. Ich übernehme keine Haftung. Grundlage des Ganzen ist die EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO).

Was ist die EU-Bauprodukten­verordnung?

Die Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) wurde von der Europäischen Kommission verabschiedet und ersetzte die Bauproduktenrichtlinie. Damit hat sie in den Ländern der EU den Rang eines Gesetzes. Für Produkte, die in den Geltungsbereich der Verordnung fallen, ist eine CE-Kennzeichnung erforderlich. Die CE-Kennzeichnung ermöglicht es, dass ein Bauprodukt innerhalb der EU legal in Verkehr gebracht und auf dem EU-Binnenmarkt gehandelt werden darf. Nach der Verordnung gilt die CE-Kennzeichnungspflicht für:

Art. 2 Abs. 1 Bauprodukt ist jedes Produkt oder jeder Bausatz, das, beziehungsweise der hergestellt und in Verkehr gebracht um dauerhaft in Bauwerke oder Teilen davon eingebaut zu werden, und dessen Leistung sich auf die Leistung des Bauwerks produziert und auf den Markt gebracht wird und dessen Leistung sich auf die Leistung der Bauwerke in Bezug auf die Grundanforderungen an Bauwerke auswirkt.“

Estrichmörtel fallen als handelbare Ware eindeutig unter diese Vorschrift (vgl. Bild 1). Das Bauprodukt Estrich auch, da es in Verkehr gebracht wird. Es ist etwas irritierend, wenn man die nationale Ausführungsnorm DIN 18560-1 Estriche im Bauwesen betrachtet. Dort wird unter 5.1 Allgemeines gesagt: „Eigenschaften für Estriche aus auf der Baustelle gemischten Mörteln sind in Anlehnung an DIN EN 13813 zu deklarieren.

Wie ist dies zu erklären?

Dieser irritierende Satz geht auf eine Zeit zurück, zu der es noch keine EU-Bauproduktenverordnung gab, sondern den Vorgänger, die EU-Bauprodukten-Richtlinie. Vermutlich hat der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) befürchtet, dass auf die ausführenden Firmen bei der kommenden Verordnung Kosten z.B. durch Fremdüberwachung oder Zertifizierung zukommen. Aus diesem Grund hat der ZDB diesen Satz mit großem Nachdruck in die Norm eingebracht. Die Befürchtungen haben sich allerdings als unbegründet herausgestellt, da ja andererseits eine Deklaration der Eigenschaften nach DIN EN 13813 verlangt wird. Nach dieser Deklaration auf der Grundlage der in den Normen festgelegten Prüfungen kann das CE-Zeichen ohne weitere Kosten vom Hersteller des Estrichmörtels (Estrichleger) ausgestellt werden. Trotzdem ist der Satz auch in der Neufassung der Norm enthalten und sorgt weiter für Irritation.

Bild 1 von 3 © Lanxess Fertigmörtel aus dem Fahrmischer. Der Lieferant stellt die Leistungserklärung für den Mörtel aus. Verlegt der Estrichleger nur diesen Mörtel, z.B. auf eine vom Heizungsbauer verlegte Dämmung, kann er diese Leistungserklärung verwenden. Stellt er daraus einen schwimmenden Estrich mit selbst gelieferter und eingebauter Dämmschicht her, stellt er eine Leistungserklärung für den „Bausatz“ schwimmender Estrich aus, indem er die Leistungserklärungen der Bestandteile zusammenfasst.

Bild 2 von 3 © Knauf Trockenmörtel aus dem Silo oder aus Säcken. Man kann genauso wie bei Fertigmörtel vorgehen. Streng genommen ist der Mörtel mit Anlieferung an die Baustelle noch nicht fertig. Es muss ja noch Wasser dazu und es muss gemischt werden. Der Estrichleger muss eben darauf achten, dass er dies richtig macht und kann dann die Leistungserklärung des Lieferanten übernehmen, bei dessen Prüfungen die Wasserzugabe schon angenommen wurde.

Bild 3 von 3 © Ludwig Fußbodensysteme GmbH Etwa die Hälfte aller Estriche wird an der Baustelle aus Sand, Bindemittel, Wasser und Aditiven gemischt, an den Einbauort gefördert, dort eingebaut und damit im Sinne der EU-Bauproduktenverordnung in Verkehr gebracht. Der Estrichleger ist verpflichtet dafür eine Leistungserklärung abzugeben.

Der ZDB hat mit dieser Maßnahme sicher die Estrichleger schützen wollen, hat aber tatsächlich die Mörtelindustrie, deren natürliches Ziel es ist, Baustellenestriche zu verbieten, unterstützt. Der Satz fällt dem Estrichlegerhandwerk auch bei anderen Normungen auf die Füße. Bei der Beratung der Vertragsnorm wird dem Estrichlegerhandwerk von der Bundesfachgruppe Betonwerkstein, Fertigteile, Terrazzo im ZDB vorgehalten, dass für Estriche kein CE-Zeichen ausgestellt werden darf, weshalb man Terrazzo nicht nach Estrichnormen herstellen dürfe, sondern Betonnormen anwenden müsse. Was natürlich völliger Blödsinn ist.

CE-Zeichen für Estriche

Vorgeschrieben sind diese für alle Bauprodukte, für die es eine harmonisierte Europäische Norm gibt. Deshalb sind CE-Zeichen nur für Estrichmörtel möglich und nicht für Estriche.

Es ist möglich, freiwillig ein CE-Zeichen auszustellen, dies erfordert aber ein besonderes Verfahren (EOTA-Route). Es muss erst durch eine Europäische Bewertungsstelle ein Europäisches Bewertungsdokument erstellt werden. Ohne ein solches Verfahren ist die CE-Kennzeichnung verboten.

Leistungserklärung für Estriche

Der Estrichleger stellt einen Estrichmörtel nach DIN EN 13813 her oder bezieht diesen, daraus fertigt er das „Bauprodukt“ Estrich. Entsprechend Art. 2 Abs 1 der EU-Bauproduktenverordnung ist auch ein Estrich (also der eingebaute und erhärtete Estrichmörtel) ein Bauprodukt, da es sich auf die Grundanforderungen auswirkt. Es ist deshalb anzunehmen, dass dafür eine Leistungserklärung abgegeben werden muss. Da der Estrichleger dieses Bauprodukt in Verkehr bringt. Man kann annehmen, dass es sich bei einem schwimmenden Estrich um einen Bausatz entsprechend BauPVO handelt. Dazu müsste der Estrichleger die Leistungserklärungen der Bestandteile zusammenfassen.

Bei der Recherche zu diesem Artikel wurde mir deutlich, dass es zu diesem Punkt sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Eine Klärung wäre dringend erforderlich um die Kollegen vor Nachteilen zu schützen. Vielleicht kann dieser Artikel dazu anregen.

Was folgt bei Nichteinhaltung?

Ist mit Strafen zu rechnen, wenn die BPV nicht eingehalten wird bzw. Leistungserklärungen (und gegebenenfalls das CE-Zeichen) nicht oder nicht richtig ausgestellt werden?

Dies wird im Gesetz, zur Anpassung des Bauproduktengesetzes (BauPGAnpG) geregelt. Das Gesetz umfasst im Wesentlichen Zuständigkeits- und ergänzende Verfahrensbestimmungen sowie Bußgeld- und Straftatbestände. Mit welchen Strafen ist zu rechnen?

Die Antwort gibt es im § 6 BauPGAnpG: Ordnungswidrig handelt, wer insbesondere gegen § 7 (Zurverfügungstellung der Leistungserklärung) und § 11 (Pflichten der Hersteller) der BPV verstößt.

Ordnungswidrigkeit oder Freiheitsstrafe?

„Wer künftig bei Bauprodukten als Verantwortlicher, wie z. B. Hersteller oder Bevollmächtigter, vorsätzlich oder fahrlässig … eine Abschrift der Leistungserklärung nicht in der richtigen Form zur Verfügung stellt, eine Leistungserklärung nicht oder nicht richtig erstellt oder die CE-Kennzeichnung nicht oder nicht richtig anbringt, eine technische Dokumentation des Produktes nicht, oder nicht richtig erstellt …“ die Aufzählung geht noch lange weiter, was zur besseren Lesbarkeit hier weggelassen wird (weitere Informationen z.B. https://www.bm-online.de/allgemein/saftige-strafen/).

Die genannten Ordnungswidrigkeiten können zwischen 10.000 und 50.000 € geahndet werden, so die Verordnung weiter. Freiheitsstrafen sind nach § 7 ebenfalls möglich, so der Gesetzgeber. Estrichleger wähnen sich hier wohl noch in Sicherheit, da aus dieser Branche noch nichts über Strafmaßnahmen berichtet wurde. Es sei aber darauf hingewiesen, dass es die Belagsbranche schon getroffen hat. Bei diesen Fällen geht es nicht nur um die Strafzahlung von 50.000 €, sondern auch um den Rückbau aller bereits eingebauten Produkte. Allerdings beziehen sich viele (vermutlich fast alle) der Ordnungswidrigkeiten auf reine Formalien. Das ist kritisch zu bewerten, da durch Formalien ein Produkt nicht besser oder schlechter wird.

Die Europäische Kommission beauftragt EOTA mit der Erarbeitung von Technischen Regeln bzw. (Approvals) Genehmigungen. Die EU-Mitgliedsstaaten sind dort durch nationale Organisationen vertreten. Deutschland durch das DIBt. In Deutschland ist das Baurecht Ländersache. Dies wird durch die Bauministerkonferenz (IS-ARGEBAU) durch Mustervorschriften koordiniert (Musterverwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen). Diese wird vom DIBt im Auftrag der Bauministerkonferenz als für das Bauordnungsrecht relevante Veröffentlichung herausgegeben. - © EstrichTechnik

Organisation der Überwachung

In Deutschland liegt die Zuständigkeit für die Marktüberwachung von harmonisierten Bauprodukten bei den Ländern. Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) ist auch die gemeinsame Marktüberwachungsbehörde der Länder. Die Kontrolle erfolgt durch Stichproben. Aufgrund von Anzeigen, Hinweisen und Beschwerden. Zuständig sind in der Regel die Bauministerien der Länder mit den nachgeordneten Behörden (Regierungspräsidien, Baubehörden der Gemeinden). Auch der Zoll ist eingebunden (https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/Tuebingen/Abteilung_11/_DocumentLibraries/Documents/Flyer_MU_europ_harmon_Bauprodukte_BauPVO.pdf).

Bauregellisten wurden­ abgeschafft

Seit 1. April 2019 wurden die Bauregellisten A und B und Liste C aufgehoben. Die Europäische Kommission hatte Deutschland aufgefordert, seine für Bauprodukte geltenden Vorschriften und Verfahren (Bauregelliste) zu ändern, mit denen Zusatzanforderungen an Produkte aufgestellt worden sind, die von harmonisierten europäischen Normen erfasst sind und eine CE-Kennzeichnung tragen. Solche Zusatzanforderungen verstoßen gegen die Vorschriften des europäischen Binnenmarktes. Nach der Aufhebung der Bauregellisten wäre eigentlich nur das CE-Zeichen einzig und allein zu beachten. Was eigentlich Sinn und Zweck harmonisierter europäischer Regeln sein sollte.

Die Bauministerkonferenz (IS-ARGEBAU) sah dies jedoch für Deutschland als nicht ausreichend an und hat deshalb die Muster Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen MVV TB eingeführt. Man muss schließlich Leben und Gesundheit der Gebäudenutzer in Deutschland schützen. Damit können nationale Sonderregelungen wieder eingeführt werden. Die Vorschrift ist von der EU zunächst nicht angreifbar, da sie ja nur ein „Muster“ also eine Empfehlung an die Länder ist um die Vorschriften dort in die Landesbauordnungen einzuführen. Ob sie dort gegen EU-Recht verstoßen oder die EU überhaupt Landesbauordnungen beachtet bleibt noch abzuwarten. Das Werk hat stolze 352 Seiten.

Die MVV TB dient als Vorlage für die entsprechenden Landesbauordnungen bzw. Landesverwaltungsvorschriften Technische Baubestimmungen. Das heißt, die als Muster bezeichneten Vorschriften entfalten keine unmittelbare Geltung, sondern müssen zunächst in Landesrecht umgesetzt werden. Im Fall der MVV TB verweisen inzwischen einige Bundesländer auf das Muster des DIBt. Andere überführten (2023) das Muster – ggf. mit Änderungen und Anpassungen – in eine Landesverwaltungsvorschrift (https://www.dibt.de/fileadmin/dibt-website/Dokumente/Referat/P5/Technische_Bestimmungen/Stand_Umsetzung_MVVTB.pdf).

Gesundheitliche Bewertung

Der Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten ist beim Umweltbundesamt angesiedelt. Die EU-Bauproduktenverordnung fordert, dass keinem Gebäudenutzer irgendein gesundheitlicher Schaden durch Bauprodukte entstehen darf. Die anwendbare Umsetzung dieser Regel erfolgt durch nationale Regelungen.

Dafür haben die Länder eine Arbeitsgruppe der obersten Gesundheitsbehörden eingeführt. Aus dieser entwickelte sich der Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten AgBB. Neben den Gesundheitsbehörden ist dort das Deutsche Institut für Bautechnik, die Bauministerkonferenz, die Bundesanstalt für Materialprüfung, das Bundesinstitut für Risikobewertung, der Koordinierungsausschuss 3 für Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz DIN KOA 03 im NA-Bau des DIN vertreten. Die Geschäftsstelle ist beim Umweltbundesamt (www.uba.de).

Man geht davon aus, dass Bauprodukte, neben anderen Einflüssen (z.B. Reinigungs- und Pflegemittel, Duftstoffe, Möbel, Schimmel) eine bedeutende Quelle für die Belastung der Innenraumluft durch flüchtige organische Verbindungen (VOC und SVOC) darstellen können. Um eine einheitliche Prüfung und Bewertung zu sichern, hat der AgBB-Prüfkriterien erarbeitet und daraus ein Bewertungsschema (AgBB-Schema) entwickelt, das Grundlage der bauaufsichtlichen Zulassung durch das DIBt ist.

Zulassungsgrundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen.

Wann ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) erforderlich?

Laut DIBt ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung notwendig, wenn es für ein Bauprodukt keine DIN-Norm oder ähnliche allgemein anerkannte Regel der Technik gibt. Die abZ ist ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis. Als Verwendbarkeitsnachweis kann sowohl eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ), als auch eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für Bauprodukte (abP) dienen.

Die vorstehend beschriebenen Regelwerke sind Gesetze oder Gesetzen gleichgestellte, staatliche Verordnungen, die eingehalten werden müssen. Verstöße sind Straftaten oder strafbewehrte Ordnungswidrigkeiten. Die nachstehend beschriebenen Regelwerke sind „private Regelwerke mit Empfehlungscharakter“. Doch Vorsicht! Sobald diese Regelwerke vertraglich vereinbart werden sind, sie selbstverständlich bindend und müssen eingehalten werden (Beispiel VOB). Auch Produktnormen (DIN) auf die Landesbauordnungen Bezug nehmen werden dadurch verbindlich.

Private Regelwerke mit Empfehlungscharakter

DIN-Normen

DIN-Normen basieren auf den gesicherten Ergebnissen von Wissenschaft, Technik und Erfahrung und dienen der Allgemeinheit. Sie werden im geregelten Prozess der Normung erarbeitet. DIN-Normen sind Empfehlungen und können, müssen aber nicht benutzt werden. Grundsätzlich handelt es sich um „private Regelwerke mit Empfehlungscharakter“. Als solche können sie hinter dem Stand der Technik zurückbleiben, haben aber die Vermutung für sich, dass sie den Stand der Technik abbilden. Diese Vermutung kann durch Sachverständigenbeweis widerlegt werden. Leider ist dies in der Praxis nicht weit verbreitet. Sachverständige klammern sich zu oft an DIN-Normen, anstatt sachverständig tätig zu werden. Dadurch und selbstverständlich auch durch die häufige vertragliche Vereinbarung von DIN-Normen, entstand ein fragwürdiger Trend in der Rechtsprechung, bei dem von einem Mangel ausgegangen wird, wenn eine Norm nicht eingehalten wurde. Das ist aber nicht die Idee, die eigentlich dahinter steckt.

Das vorstehend Gesagte gilt allerdings in der Regel nur für Ausführungs- und nicht für Produktnormen, da der Gesetzgeber in den Landesbauordnungen häufig darauf verweist.

Vereinbarungen als Vertragsbestandteil

Ebenso werden DIN-Normen rechtlich wirksamer Vertragsbestandteil, wenn sie vereinbart werden. Das gilt auch für die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB). Ist diese vereinbart, gelten alle dort erwähnten Normen als verbindlicher Vertragsbestandteil.

Die Gesamtheit der DIN-Normen bezeichnet man als Deutsches Normenwerk. Internationale und Europäische Normen, die vom DIN übernommen wurden, werden ebenfalls als DIN-Norm bezeichnet und sind Teil des Deutschen Normenwerkes.

An der Normnummer bzw. der Normenbezeichnung lässt sich erkennen, welchen Ursprung eine Norm hat:

DIN: (beispielsweise DIN 18560 Estriche im Bauwesen) DIN-Norm, die ausschließlich nationale Bedeutung hat.

DIN EN: (beispielsweise DIN EN 13318 Estrichmörtel und Estriche) deutsche Übernahme einer Europäischen Norm (EN). Europäische Normen müssen, wenn sie übernommen werden, unverändert von den Mitgliedern von CEN und CENELEC übernommen werden.

(beispielsweise DIN EN 13318 Estrichmörtel und Estriche) deutsche Übernahme einer Europäischen Norm (EN). Europäische Normen müssen, wenn sie übernommen werden, unverändert von den Mitgliedern von CEN und CENELEC übernommen werden. DIN EN ISO: Deutsche Übernahme einer unter Federführung von ISO oder CEN entstandenen Norm, die dann von beiden Organisationen veröffentlicht wurde.

Deutsche Übernahme einer unter Federführung von ISO oder CEN entstandenen Norm, die dann von beiden Organisationen veröffentlicht wurde. DIN ISO: Unveränderte deutsche Übernahme einer ISO-Norm.

Unveränderte deutsche Übernahme einer ISO-Norm. DIN SPEC: Erarbeitung von Spezifikationen: Keine Einbeziehung aller interessierten Kreise und daher wesentlich schneller als die Normung.

Die Liste ist nicht vollständig.

Schneller Zugang für Innovationen

Die DIN SPEC ist noch relativ neu. - © EstrichTechnik

Die DIN SPEC ist noch relativ neu und unbekannt. DIN SPEC wurde 2011 eingeführt, um Innovationen einen schnellen Zugang zu einer „Normung“ bzw. Spezifikation zu verschaffen. Eine DIN SPEC (SPEC für englisch: specification) ist ein Standarddokument unter Leitung von DIN, Deutsches Institut für Normung. Jeder hat die Möglichkeit, eine DIN SPEC zu initiieren bzw. zu erarbeiten. Ein solcher Standard kann innerhalb weniger Wochen in einem Workshop-Verfahren erarbeitet werden. Mit einer DIN SPEC kann somit in relativ kurzer Zeit ein Standard erstellt werden, mit dem eine bis dahin noch nicht standardisierte Technologie beschrieben werden kann. Dies kann im Interesse einer schnellen Markteinführung einer solchen Technologie liegen. DIN sorgt dafür, dass die DIN SPEC nicht mit bestehenden Normen kollidiert und veröffentlicht sie auch international. Eine Förderung ist u. a. durch das WIPANO-Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) für die Erstellung solcher Standards möglich.

Anmerkung zur Normenarbeit

Die Normungsarbeit hat sich in den letzten Jahrzehnten für ausführende Handwerker nicht gerade positiv entwickelt. Die Zulieferindustrie baut ihren Einfluss immer mehr aus. Am Beispiel der Entwicklung des Arbeitsausschusses, der die DIN 18560 Estricharbeiten bearbeitet, wird dies deutlich. Beim Beginn der Normungsarbeit 1977 waren dort acht Vertreter von ausführenden Firmen und zwei Vertreter der Zulieferindustrie tätig. Heute stehen fünf Vertreter von ausführenden Firmen 18 Industrievertretern gegenüber. Dazu kommt, dass die im Arbeitsausschuss (AA) mitarbeitenden Vertreter der ausführenden Firmen ehrenamtlich tätig sind und ihre Zeit von ihrer betrieblichen Tätigkeit abzwacken müssen.

Für die Industrievertreter ist das normale Arbeitszeit und es steht ihnen auch entsprechende Unterstützung im Hintergrund zur Verfügung. Man könnte dies mit einer Bundesligamannschaft vergleichen, gegen die eine Amateur-Kreisligamannschaft antritt. An dieser Stelle ein Dank an den Obmann der DIN 18560, er hat bis jetzt größeren Unfug verhindert. Und ganz besonderen Dank an die wackeren Vertreter des Handwerks im Arbeitsausschuss. Meistens bekommen diese allerdings nur Kritik aus den eigenen Reihen um die Ohren gehauen. Die Kritiker sollten besser konstruktiv mitarbeiten, anstatt öffentlich auf die ehrenamtlichen Mitarbeiter durch polemische Veröffentlichungen einzuschlagen.

Kritik an Baunormen

In letzter Zeit hat diese Entwicklung den deutschen Bau-Normen erhebliche Kritik eingebracht. Der deutsche Baugerichtstag fasst diese Kritik im Mai 2023 zusammen (siehe BEB-Rundschreiben 18/23) und fordert Verbesserung. Nicht zuletzt steht auch der Vorwurf im Raum, dass Normen immer länger, wissenschaftlicher und unverständlicher werden. Vor allem werden durch unnötige Anhebung von Standards über die ohnehin ständig steigenden Anforderungen an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit hinaus Kosten für den Bauherrn verursacht denen kein Nutzen gegenübersteht.

Merk- und Hinweisblätter

Verschiedene Verbände geben Merk- oder Hinweisblätter heraus, die fachspezifische Details beschreiben, die in DIN-Normen nicht geregelt werden können. Diese stellen ein sehr praxisorientiertes, niederschwelliges Regelwerk dar, das vor allem dem ausführenden Handwerker Hilfestellung und auch Argumentationshilfen gegenüber den Auftraggebern gibt. Für den Fußbodenbau sind Hinweisblätter folgender Verbände relevant:

Die Liste ist nicht vollständig.

Bedingt durch Überschneidungen der Aufgabenbereiche und unterschiedlichen Interessen der beteiligten Herausgeber kommt es auch hier fast zwangsläufig zu nicht zusammenpassenden Doppelregelungen. Diese Punkte sollten durch die Initiative PRiF, einer verbandsübergreifenden Arbeitsgruppe, initiiert von der Bundesfachgruppe Estrich und Belag im Zentralverband Deutsches Baugewerbe, bereinigt werden. Nach jahrelanger ehrenamtlicher Arbeit könnte dies nun durch die Aufkündigung der Mitarbeit der Bodenbelagsseite scheitern.

Gütezeichen und Umweltzeichen

Einzige „offizielle“ Stelle zur Vergabe von Gütezeichen ist in Deutschland der RAL (Reichsauschuss für Lieferbedingungen – 1925) heute Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung. Dem Kuratorium des RAL gehören Vertreter der Bundesministerien und die Spitzenverbände der Industrie-, Handwerks- und Verbraucherverbände sowie Materialprüfstellen an. Beim RAL sind über 170 Gütegemeinschaften mit über 3000 Produkten und Dienstleistungen registriert. Die Gütegemeinschaften sind eingetragene Vereine, die meist Verbänden angeschlossen sind aber unter der Kontrolle des RAL stehen. Es geht nur um technische Kriterien.

Bild 1 von 3 © EstrichTechnik Der RAL Güteschutz Estrich (www.gueteschutz-estrich.de) wird für Zement-, Anhydrit-, Magnesia- und Hartstoffestriche getrennt vergeben. Die Estrichart ist auf dem Gütezeichen angegeben.

Bild 2 von 3 © EstrichTechnik Umweltzeichen „Blauer Engel“.

Bild 3 von 3 © EstrichTechnik Das europäische Umweltzeichen.

Die Vergabe der Gütezeichen erfolgt erst nach einem eingehenden Prüfverfahren und dauernder Überwachung nach festgelegten Prüfverfahren durch neutrale Prüfstellen. Die Teilnahme der Firmen ist freiwillig. Man will sich von der Masse der Anbieter abheben. Die Gütegemeinschaft Estrich umfasst etwa 70 Firmen. Gegenüber den übrigen Estrichfirmen ist das schon eine gewisse Auszeichnung, die aber auch einiges an Mühe und Kosten erfordert. Geprüft werden die Estriche durch jährlich sechs Güteprüfungen nach DIN 18560. Einmal jährlich wird eine Baustellenprüfung durch die Prüfstelle vorgenommen. Dabei werden auch die Baustellenbedingungen, die Organisation, Materiallagerung, Ausführung usw. geprüft. Bei schwimmenden Estrichen wird eine Trittschallprüfung durchgeführt. Die Gütezeichen sind jährlich befristet. Werden innerhalb dieser Frist die erforderlichen Prüfungen nicht bestanden, wird das für das Gütezeichen für das kommende Jahr nicht erteilt. Deshalb sollte man auch auf die Jahreszahl achten.

Umweltzeichen

Blauer Engel

Im Umweltbereich ist das RAL vom Staat, als Zeicheninhaber, mit der Vergabe des Umweltzeichens beauftragt. Das Umweltzeichen wird für vier Schutzziele vergeben: Umwelt und Gesundheit, Klima, Wasser, Ressourcen. Am unteren Rand der runden Umschreibung wird der Grund für die Erteilung des Umweltzeichens angegeben z.B. weil schadstoffarm, weil aus Altpapier, weil Mehrweg. Voraussetzung für die Vergabe ist, dass die Produkte in der Relation umweltverträglicher sind als vergleichbare konventionelle Produkte aber sich als ebenso gebrauchstüchtig herausgestellt haben. Politisches Ziel ist es, umweltfreundliche Entwicklungen und Alternativen erkennbar zu machen, anzuregen und zu stärken.

Das europäische Umweltzeichen

Das europäische Umweltzeichen ist ein internationales Zeichen mit dem Blauen Engel sehr ähnlichen Kriterien. Die ausgezeichneten Produkte sind also auch in der Relation umweltverträglicher. Dabei wird hier allerdings der gesamte Produktlebenszyklus einschließlich Entsorgung bzw. Recycling betrachtet. Das Zeichen wurde von der Europäischen Kommission eingeführt. Für Prüfung und Vergabe sind in Deutschland Umweltbundesamt und RAL verantwortlich (www.uba.de).

Labels (Marketinginstrumente)

Trotz der umfangreichen, auf gesetzlicher Grundlage basierenden, verpflichtenden Prüfungen und Kennzeichnungen, der freiwilligen Prüfung und Kennzeichnung durch den RAL und der staatlichen bzw. europäischen Umweltzeichen, gibt es eine Fülle von Labels für die unterschiedlichsten Materialien und Kriterien, die von Verbänden als Zeicheninhaber vergeben werden. Auch der TÜV, Prüflabors und andere Institutionen und Prüfstellen vergeben Labels. Die Labels sind reine Marketinginstrumente, obwohl sie meistens sehr „offiziell“ auftreten. Die Prüfverfahren werden vom Zeicheninhaber definiert. Beispiele solcher Labels sind der GEV-EMICODE, das GUT-Signet, oder das Siegel DHNB.