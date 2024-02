Mitte Januar öffnete in Hannover die Domotex als führende Messe für Bodenbeläge ihre Türen und überzeugte dabei vor allem mit dem „Retailers Park“. Diese Plattform für Kommunikation und Information empfahl sich als Modell für die Zukunft.

Unter dem Motto "Home of Flooring" fand zum Jahresauftakt die Messe Domotex in Hannover statt. - © Deutsche Messe

Während der vier Messetage der Domotex trafen gut 18.000 Besucher aus 140 Ländern auf rund 1.000 Aussteller aus 60 Nationen. Soweit die Statistik, die naturgemäß noch nichts über die Stimmung sagt. Die war in Hannover verständlicherweise durchwachsen, was zumindest bezogen auf die deutschsprachigen Märkte verständlich ist. Angesichts steigender Baukosten, Bauzinsen und einer hohen Unsicherheit vor allem auch bei privaten Investoren sind die Baugenehmigungen in Deutschland von 295.00 im Jahr 2022 auf rund 270.000 2023 gefallen. Das hinterlässt auch Spuren in der Bodenbelagsbranche.

"Wir haben keine großen Erwartungen an das Jahr 2024", sagt MeisterWerke Geschäftsführer Guido Schulte und traf damit den Tenor der meisten Aussteller. Doch Bangemachen gilt nicht. MeisterWerke zeigte auf der Messe wie gewohnt mit einem repräsentativen Stand Flagge. Auch Leistenspezialist Prinz inszenierte in Hannover sein Produktportfolio in gewohnter Manier großflächig. "Wir haben ein großes Interesse, dass die Messe bleibt", sagt Geschäftsführerin Katharina Prinz. "Wir kommen von jeder Messe mit neuen Kunden zurück."

Domotex: Gelungene Premiere für den Retailers Park

Dabei sein ist für viele auch in schwierigen Zeiten Plicht, wenn auch für den einen oder anderen etwas bescheidener als in der Vergangenheit. So gab es durchaus namhafte Hersteller, die die Gelegenheit nutzen, um auf den Sonderflächen "The Green Collection" und "Retailers Park" mit vergleichsweise überschaubarem Aufwand an der Domotex teilzunehmen. Überhaupt der Retailers Park. Dieses Konzept, das in Halle 19/20 von der Decor Union und der MEGA ins Leben gerufen wurde, feierte quasi als "Messe in der Messe" eine formidable Premiere.

Die Verbundgruppe aus Hannover und der genossenschaftliche Großhändler aus Hamburg konnten knapp 30 führende Lieferanten als Aussteller für ihr Konzept gewinnen. Das Angebotsspektrum ging dabei über Bodenbeläge hinaus und bezog Farben Tapeten, Sonnenschutz und Zubehör mit ein. Die offen gestaltete Plattform war der zentrale Anlaufpunkt für Handwerk, Handel und Industrie. Der "Blick über den Tellerrand" könnte vielleicht sogar zukunftsträchtig sein.

Der "Retailers Park" feierte als Plattform für Handel, Handwerk und Industrie eine gelungene Premiere. - © Deutsche Messe

"Alle unsere Besucher, vom Händler über Handwerker bis zum Architekten, müssen den Raum in ihrem Arbeitsalltag ganzheitlich denken. Die Premiere ist schon ein toller Erfolg und beweist, dass das Konzept aufgegangen ist. Gemeinsam mit Decor Union und MEGA ist die neue Sonderfläche für das Interior Finish ein echter Mehrwert für Handel und Handwerk geworden", erläutert Messechefin Sonia Wedell-Castellano. Sie könne sich vorstellen, das Portfolio der Messe in der Zukunft um weitere Produkte für eine ganzheitliche Raumgestaltung zu erweitern – denn bereits jeder dritte Teilnehmer habe konkretes Interesse am neuen Angebot, wie die Umfrage unter den diesjährigen Besuchern zeigte.

Die Art und Weise, wie der Retailers Park von den Messebesuchern angenommen wurde, macht auf jeden Fall deutlich, wie wichtig für die Branche auch in Zukunft eine Messe für Information, Austausch und die persönliche Begegnung ist.

Internationalität punktet nach wie vor

Daneben spielte die Domotex selbstverständlich ihre gewohnt dominante internationale Karte. 71 Prozent der Messebesucher kamen in diesem Jahr aus dem Ausland – davon 65 Prozent aus Europa, 18 Prozent aus Asien, 9 Prozent aus Amerika sowie 4 Prozent aus dem Nahen und Mittleren Osten sowie alle anderen aus Afrika und Australien. Darunter Jamie Metrick, Geschäftsführer und Produktvorstand der Interior Design Company Elte aus Toronto. Er nutze die Domotex, um "unkompliziert wichtige internationale Kooperationen zu pflegen und neue Lieferanten zu finden." Zudem sei die Messe ein idealer Ort, um sich über "aktuelle Trends und Entwicklungen der Branche zu informieren".

"Wir nehmen an der Domotex teil, um unsere Exporte – vor allem in Deutschland, dem Vereinten Königreich und Ost-Europa – anzukurbeln. Die ersten beiden Tage liefen für uns bereits sehr gut und wir sind froh, dass wir uns für die Teilnahme entschieden haben. Die Anzahl, Qualität und Internationalität der Besucher ist hervorragend", berichtet Cathérine Vandepoel, Export Managerin beim belgischen Unternehmen Floorify. Über viel Kundschaft freute sich auch Markus Oberbauer, Geschäftsführer der Kronoflooring GmbH: "Die Domotex 2024 war für uns ein großer Erfolg. Wir sind wirklich sehr zufrieden. Alle unsere großen Kunden waren da, vor allem die internationale Beteiligung war hoch. Insgesamt konnten wir rund 500 verschiedene Kundengruppen auf unserem Stand begrüßen, die sich für unsere Innovationen und unser neues Logistikkonzept interessiert haben."

Die Sonderpräsentation „The Green Collection“ machte das Leitthema „Floored by Nature“ erlebbar. - © Deutsche Messe

Nachhaltigkeit bestimmt das Ausstellerangebot

Natürlich stand auch die Domotex 2024 unter einem Leitthema. Die Wahl fiel dabei zum zweiten Mal auf "Floored by Nature" und bezieht sich auf den Megatrend Nachhaltigkeit. Das Leitthema rückte erneut verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit wie Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung und Umweltschutz in den Mittelpunkt.

Im Flooring-Segment prägten vor allem nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen das Produktsortiment der Aussteller. Mit "Lico Denim Floor" präsentierte das Schweizer Unternehmen Li & Co eine einzigartige Lösung, die Abfälle aus der Modeindustrie wiederverwertet. Neben Jeans werden weitere recyclingfähige Materialien verwendet – darunter eine Holzwerkstoffträgerplatte und ein Trittschallschutz bestehend aus dem rasch nachwachsenden Rohstoff Kork. Auf Bodenbeläge aus diesem umweltfreundlichen Material haben sich Amorim, Granorte und Ziro spezialisiert. Natürliche Korkböden bestechen durch eine Vielzahl positiver Eigenschaften: Sie sind weich und elastisch, dabei extrem haltbar, wirken dämmend, reduzieren Schallübertragungen wie Temperaturschwankungen und verbessern zugleich das Raumklima. Damit bilden sie die ideale Basis für behagliches Wohnen.

Vinyl- und Designböden erfreuen sich nach wie vor einer großen Beliebtheit. Doch das dafür häufig verwendete PVC (Polyvinylchlorid) steht insbesondere wegen darin enthaltenen, schädlichen Weichmachern, die sich negativ auf unsere Umwelt und Gesundheit auswirken, in der Kritik. Dem Leitsatz "we care / we act" folgend, zeigte Gerflor auf der Domotex vor allem nachhaltige Vinyl- und Linoleumböden und stellte auch das Rücknahme-Programm „Second Life“ vor. Gleich zwei neue attraktive Alternativen zu weniger nachhaltigen, ölbasierten Produkten brachte CFL Flooring mit: „NovoCore“ und "Tenacity Eco-Composite Flooring". "NovoCore" ist ein technischer Vinylboden, der wasserdicht, extra stabil, hitze- und sonnenlichtbeständig sowie recycelbar ist. Zusätzlich ist er frei von Phthalaten und anderen schädlichen Weichmachern. Bei "Tenacity Eco-Composite Flooring" handelt es sich hingegen um einen PVC-freien Kunststeinboden, der einen hohen Anteil an recycelten und natürlichen Materialien enthält.

Den ganzen Beitrag zur Domotex lesen Sie in der nächsten Ausgabe von bwd, die Anfang März erscheint. Unter anderem finden Sie weiterführende Informationen zu folgenden Themen: Laminatböden: Das sind die Trends 2024.

Die Gewinner des Green Collection Awards.

Ein Interview mit Michael Schmid, Vorsitzender des Verbandes der Deutschen Parkettindustrie (vdp).

Eine weitere überzeugende Lösung stellte Classen mit "Ceramin" vor: Statt auf PVC setzt der Hersteller auf eine Kombination aus einem natürlichen Mineral und Polypropylen (PP), welches nach eigenen Angaben absolut unbedenklich ist und zumeist in der Verpackungsindustrie für Lebensmittel eingesetzt wird.

Natürlichkeit bestimmt auch die Optik

Nicht nur bei den Eigenschaften spielt Natürlichkeit eine wichtige Rolle. Auch beim Aussehen setzen viele Aussteller in diesem Jahr bei ihren Kollektionen Wert auf einen natürlichen Look in Holz- oder Steinoptik. So erweiterte Swiss Krono ihre Linie "Corepel Evolution" um die neue Kollektion "Corepel Evolution Pure", welche eine Echtholz-Oberfläche mit einem wasserfesten Träger kombiniert und durch ihren natürlichen Look überzeugt. Bei den Dekoren setzt der Hersteller auf Stein- und Holzdekore, die in ihrer Optik und Haptik kaum von den eigentlichen Materialien zu unterscheiden sind. Auch Kronospan setzt bei seinem "Organic Veneer Parquet" auf echtes Holzfurnier als Deckschicht. Die hochwertige gebürstete Eichenoberfläche sorgt für ein besonders gemütliches Flair. Einen wahren Blickfang präsentiere auch Kaindl mit den "Natural Touch" Dekoren der Select-Produktlinie. Neu im Sortiment ist das elegante Dekor "Eiche Milano" mit einer perfekt auf das Design abgestimmten Oberfläche und dynamischen Optik.

Die leicht rustikale Alta-Kollektion von Lamett zeichnet sich durch eine lebhafte Holztextur und dezente Farbvariationen aus. Der belgische Anbieter Floorify setzt bei den "Rigid Vinyl Planks & Tiles" auf das Design und die Haptik von Naturholzdielen und polierten Betonfliesen. Dagegen basiert die neue Designbodenkollektion "Prime Inspiration" von Green-Flor auf dem Thema Schiefer und auch mFLOR setzt bei seinen PVC-Böden auf naturechte Designs.

Neuheiten für die Wände

Wandverkleidungen erleben derzeit ein Revival und erobern immer mehr Wohn- und Arbeitsräume. Kein Wunder, dass auch so mancher Bodenbelaghersteller sein Portfolio um Wandbeläge erweitert. Paneele an der Wand sind nicht nur ein modernes Gestaltungselement, sondern tragen durch die Verbesserung der Raumakustik aktiv zur Wohlfühlatmosphäre bei. Mit "Acoustic Sense Wood" ergänzte MeisterWerke seine Akustikpaneele um drei neue Echtholz-Oberflächen. Die Kombination aus natürlichem Holz und hochwertigem Filz soll bis zu 100 Prozent des Schalls absorbieren. Ebenfalls aus (Polyester-)Filz bestehen die "FN Acustico Hexago" – sechseckige Akustikelemente – von Neuhofer. Mit ihnen kann eine Wand ausgestattet oder einzelne Akzente gesetzt werden. Die Wandpaneele "Lico Hydro HeatWall" von Li & Co. bieten neben akustischer Wirksamkeit und einer modernen Ästhetik auch wärmende Eigenschaften. Die rückseitig mit einer speziellen stromleitenden Heizschicht ausgestatteten Paneele ermöglichen Wärme und Wohlbefinden beinahe auf Knopfdruck.