Vom 11. bis 14. Januar 2024 wird die Domotex in Hannover turnusgemäß neben abgepassten Teppichen die gesamte Bodenbelagswelt präsentieren. Die Messemacher haben sich dafür zahlreiche Sonderformate einfallen lassen, wie Sonja Wedell-Castellano, Global Director Domotex, im Gespräch mit bwd erläutert.

Domotex-Direktorin Sonia Wedell-Castellano im Gespräch mit bwd. - © Deutsche Messe

bwd Die Domotex hat, sich, was den Turnus und die Schwerpunkte anbelangt, neu aufgestellt. Schildern Sie uns bitte kurz die wesentlichen Neuerungen.

Wedell-Castellano In den geraden Jahren wird die „Domotex – Home of Flooring“ den gesamten Bereich rund um Hartbodenbeläge und hartbodenbelagsnahe Bereiche sowie Carpets & Rugs umfassend vereinen. In den ungeraden Jahren präsentiert die „Domotex – Carpets & Rugs“ Aussteller aus dem Angebotsspektrum der handgefertigten Teppiche sowie maschinell hergestellter Teppiche und Teppichböden.

bwd Dann dürfen wir uns 2024 also auf das ganze Programm freuen.

Wedell-Castellano In der Tat. 2024 werden neben den Anbietern abgepasster Teppiche Aussteller aus den Segmenten textile und elastische Bodenbeläge, Parkett, Laminat aber auch Verlegewerkstoffe und Werkzeuge an Bord sein.

bwd Wie stehen die potenziellen Aussteller zu der Neustrukturierung?

Wedell-Castellano Die Aussteller aus dem Segment Flooring finden das gut. Sie freuen sich, dass man sie endlich erhört, weil sie sich im Grunde ja schon seit 20 Jahren einen Zwei-Jahres-Rhythmus wünschen. Gleichzeitig können sie verstehen, dass wir mit den abgepassten Teppichen im Jahresrhythmus bleiben müssen, weil die Branche, der Markt, das dort einfach fordert. Und mehr noch: Sie fordern einen Standort, und zwar Hannover.

Namhafte Aussteller zeigen Präsenz

bwd Die Attraktivität einer Domotex hängt auch von der Teilnahme führender Anbieter ab. Bezogen auf Deutschland und Europa: Kann man da schon Namen nennen?

Wedell-Castellano Unter anderem werden Amorim, Alsapan, Classen, Gerflor Mipolam, I4F, KGM, Küberit, Lamett, MeisterWerke Schulte, Kronospan, Kaindl, Baglinox, Steico, Li & Co., Uzin Utz, Alsaflooring, Cezar, Kleiberit, Vandewiele, Decospan, Republic Floor, Gerko, Sörnsen Wood, Estillon, Homag, Adesiv, mFloor, Murexin, Neuhofer Holz, Onefloor Europe, Carl Prinz, Selit und Välinge mit an Bord sein.

bwd Wenn die Domotex weiterhin ihren Anspruch einlösen will, Weltleitmesse für Bodenbeläge zu sein, müssen aber auch die Asiaten mit ins Boot. Hier hat Corona zuletzt Aussteller und Besucher gerade aus Asien ausgebremst.

The Green Collection inszeniert den Megatrend Nachhaltigkeit. - © Heinze

Wedell-Castellano Ja, dieses Jahr war es tatsächlich mit Asien noch schwierig. Zu Jahresbeginn herrschten in vielen asiatischen Ländern – darunter eben auch China – noch erhebliche Reisebeschränkungen, die es unseren Ausstellern und Besuchern einfach erschwert haben, an einer Messe im Ausland teilzunehmen. Für 2024 erwarten wir dort Besserung. Der Anmeldestand aus China beispielsweise hat schon wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht.

bwd Wie lautet das Leitthema der Domotex 2024?

Wedell-Castellano Wir haben uns beim Leitthema weiterhin für „Flooring by Nature“ entschieden. Das Leitthema ist in diesem Jahr so gut angekommen, dass wir uns entschlossen haben, es fortzuführen. Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Reduzierung des CO2-Fußabdrucks, all das ist aktueller denn je. Da müssen wir das Rad nicht neu erfinden, zumal es extrem gut angenommen wurde. Als Weltleitmesse für Bodenbeläge haben wir den Auftrag, dieses zentrale, gesellschaftsrelevante Thema entsprechend zu besetzen und auch Aufklärungsarbeit zu leisten, weshalb wir z.B. mit dem TFI kooperieren.

bwd Ihr hattet bereits im Frühjahr neue Formate für die Messe angekündigt, speziell auch für Architekten und Objekteure. Was ist da zu erwarten?

Wedell-Castellano Zum einen natürlich die große Sonderschau „Green Collection“, die wir dieses Jahr bereits ins Leben gerufen hatten und die das Leitthema „Flooring by Nature“ zum Leben erweckt und anfassbar macht. Hier kooperieren wir erneut mit Raumprobe und mit dem TFI in Aachen. Das sind beides sehr erfolgreiche Kooperationen. Auch werden wir 2024 wieder den „Green Collection Award“ ausloben, wo Aussteller ihre Produkte einreichen können, die von einer, im kommenden Jahr übrigens noch internationaleren Jury, ausgezeichnet werden. „Flooring by Nature“ ist sicherlich der erste Anlaufpunkt für Architekten aber durchaus auch für Objekteure, um sich dort über neueste Materialien und Bodenbeläge zu informieren, die auf den Klimaschutz einzahlen. Außerdem werden wir erstmalig mit der Heinze GmbH kooperieren, die einen exzellenten Draht sowohl in die Architekturszene als auch die Baubranche verfügt. Die Kooperation sieht unter anderem geführte Messe-Touren für Architekten vor. Darüber hinaus werden wir am Konzept der „Mood Spaces“ festhalten. Hier wird Holly Becker erneut aktuelle Wohntrends inszenieren und auch unsere Aussteller erhalten erstmalig die Gelegenheit, eigene Raumszenarien mit ihren eigenen Produkten zu gestalten.

Domotex 2024 präsentiert mit "Inside Italy" erstmals einen Länderfokus

bwd Künftig soll es auch ein Partnerland geben. Steht das für 2024 schon fest?

Wedell-Castellano Tatsächlich werden wir 2024 zum ersten Mal einen Länderfokus präsentieren. Unter dem Motto „Inside Italy“ steht mit Italien ein Land im Mittelpunkt, das weltweit gerade beim Interior-Design, was Trends angeht, mit tonangebend ist. Wir werden „Inside Italy“ auf einer großen Sonderfläche präsentieren und darüber hinaus im Konferenzformat abbilden. Auch die traditionelle Domotex-Party wird unter einem Italien-Motto stattfinden.

Handel und Handwerk im Blick

bwd Zur Zielgruppe der Domotex zählt auch das Handwerk. Gibt es hier ein spezielles Ausstellerangebot?

Wedell-Castellano Ja gibt es. Zum einen natürlich viele Aussteller im Bodensegment sowie der Anwendungs- und Verlegetechnik. Wir werden aber auch zum ersten Mal einen „Retailers Park“ anbieten.

bwd Was hat es damit auf sich?

Wedell-Castellano Dahinter steckt eine Kooperation mit Handelspartnern wie beispielsweise der MEGA und der Decor Union. Der „Retailers Park“ ist eine spezielle Präsentationsfläche für den Großhandel, der wiederum seine Lieferanten als Aussteller auf der Domotex präsentiert. Besucher können sich dadurch auf zwei neue Produktsegment freuen: Wand und Decke. Das ergibt exzellente Anlaufstellen für den Verarbeiter, der heute häufig nicht nur einen Bereich abdecken muss, sondern alles. Vom Boden über die Wand bis hin zur Decke. Der Retailers Park soll aber nicht nur eine Ausstellungsfläche sein, sondern der wichtigste Anlaufpunkt für das Handwerk auf der kommenden Domotex. Hier knüpft man neue Kontakte, trifft Kollegen und erhält in einem eigenen Vortragsprogramm einen Überblick zu aktuellen Themen und in Live-Demos werden praktische Lösungen für den Arbeitsalltag gezeigt.

Neuer Hallenplan präsentiert das Angebot kompakter

bwd Blicken wir noch kurz auf den Hallenplan. Auch hier hat sich die Domotex in diesem Jahr neu aufgestellt, unter anderem, um Laufwege zu verkürzen und das Angebot kompakter zu präsentieren. Halten Sie daran fest. Wie wird das Ausstellerangebot auf die Hallen verteilt?

Wedell-Castellano Die Hallen 19, 20, 21, 22 und 23 sind für den klassischen Flooring-Bereich reserviert. Das gesamte Carpets & Rugs Angebot findet sich in den Hallen 2 bis 6. Das macht es dem Besucher einfach. Interessiert er sich für Teppiche, geht der Besucher am Eingang Nord nach links, interessiert er sich für Bodenbeläge, nach rechts.

bwd Wird die Idee einer hybriden Messe, die neben dem Live-Erlebnis noch ein virtuelles Angebot bereithält, weitergepflegt?

Wedell-Castellano Jeder Aussteller hat die Möglichkeit, zusätzlich virtuell teilzunehmen. So können Aussteller beispielsweise drei Ansprechpartner online bereitstellen, die im Chat Fragen beantworten. Wir bieten das an, weil wir denken, es ist einfach inzwischen State of the Art. Am Ende sage ich aber: Die Produkte in unserer Branche muss man einfach live erleben, ansehen und anfassen. Das Ausstellerangebot lebt doch ganz überwiegend von der Haptik. Insofern sind digitale Messen in der Bodenbelagsbranche für sich genommen keine Alternative.

bwd Frau Wedell-Castellano, vielen Dank für das Gespräch.

Mit Sonia Wedell-Castellano sprach bwd-Redakteur Stefan Heinze