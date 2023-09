Domotex 2024 mit erweitertem Portfolio

Die Messe Domotex erweitert in Kooperation mit der Decor-Union und der Mega Gruppe ihr Portfolio um die Produktsegmente Wand und Decke. Die neue Sonderpräsentation "Retailers’ Park soll einen Mehrwert für Messebesucher aus Handwerk und Handel bieten.

Auf der Domotex 2024 werden im "Retailers' Park" neben Bodenbelägen auch weitere Produkte zur Gestaltung stimmiger Innenräume präsentiert. - © Deutsche Messe, Marc Winkel-Blackmore

Die Domotex wird vom 11. bis 14. Januar 2024 erneut zum Treffpunkt für Aussteller und Besucher aus aller Welt. Teilnehmende aus dem Handwerk und Handel können sich dabei auf einen neuen Anlaufpunkt freuen: Im "Retailers’ Park" in Halle 19 präsentieren sich erstmalig die Decor-Union und die Mega Gruppe gemeinsam mit ihren Lieferanten auf einer zentralen Fläche und laden Besucher dazu ein, bei der Raumgestaltung über den Bodenbelag hinauszudenken. Präsentiert werden neben weiteren Bodenbelagslieferanten, Farben und Lacke, Tapeten, Sonnenschutz, sowie viele weitere Produkte zur Gestaltung von Innenräumen.

Handwerker, Fachverkäufer und Einkäufer aus den Facheinzelhandels- und Großhandelsmärkten sollen mit dem neuen Angebot künftig auf der Domotex einen umfassenden Überblick – vom Boden, über die Wand bis hin zur Decke erhalten. Eine offene Ausstellungsfläche mit zentraler Plaza, inklusive täglicher "Happy Hour", machen den "Retailers’ Park" zum Anlaufpunkt. Hier bekommen Bersucher die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen, Kollegen zu treffen und im Vortragsprogramm einen Überblick zu branchenaktuellen Themen zu erhalten. Auch Live-Demos mit praktischen Lösungen für den Arbeitsalltag sind laut Veranstalter geplant. Ob Parkett- oder Bodenleger, Maler oder Lackierer oder Fachverkäufer – für jede Zielgruppe soll es ein Angebot geben. "Wir freuen uns, dass wir mit der Decor-Union und Mega zwei starke Partner im Markt für die neue Fläche gewinnen konnten und somit die Produktsegmente Wand und Decke mit in unser Portfolio aufnehmen", erklärt Sonia Wedell-Castellano, Global Director der Domotex Events weltweit. "In Gesprächen mit potenziellen Besucherinnen, Verbänden und Verlagen erhalten wir positives Feedback. Das Interesse an unserem neuen Format ist groß."

Branchentage und ein großes Netzwerk

Im Rahmen des "Retailers’ Park" kooperiert die Deutsche Messe mit der Decor-Union und Netzwerk Boden, der europäischen Verbundgruppe für den Fachhandel. Neben einer eigenen Standfläche geht werden 2024 erstmalig die Decor-Union Branchentage auf der Domotex stattfinden. "Unser Wunsch war es mit einer neuen Plattform alle Interessenten, Entscheider, Verarbeiter und Händler anzusprechen, die sich mit der ganzheitlichen Raumgestaltung beschäftigen. Produkte für Boden, Wand, Decke und Fassade und die Materialien dazu finden Anwender meist auf verschiedenen Messen. Das wollen wir ändern", sagt Frank Böttner, Geschäftsführer Decor-Union.

Mit einem Netzwerk von über 5.600 Mitgliedern und mehr als 60.000 Kunden im Maler-, Bodenleger- und Stuckateur-Handwerk, gestaltet auch die Mega Gruppe aktiv mit. Im Sortiment befinden sich wichtige Industriemarken für das Handwerk und den Fachhandel sowie eigens für das Profihandwerk entwickelte Produkte der Marke: "Gemeinsam mit unseren Partnern wurde mit dem "Retailers’ Park" eine Plattform für den Austausch zwischen Handwerkern, Auftraggebern, Architekten und weiteren Akteuren der Bau- und Immobilienbranche geschaffen", erklärt Ines Buchholz, Marketingleiterin der Mega Gruppe.