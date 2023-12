Domotex präsentiert Finalisten der Carpet Design Awards

Zum 19. Mal findet die Preisverleihung der Carpet Design Awards (CDA) auf der Domotex statt. Nun stehen die Finalisten des Wettbewerbs für 2024 fest.

In Halle 3 werden die Arbeiten der Finalisten auf der Domotex ausgestellt. Hier findet auch die Siegerehrung statt. - © Deutsche Messe

Unter der Leitung von Jamie Metrick, Geschäftsführer von Elte, wählte eine Jury aus internationalen Experten der Design- und Teppichbranche die überzeugendsten Designs in acht Kategorien aus. Insgesamt wurden weltweit 206 Teppichdesigns für die Carpet Design Awards 2024 eingereicht. Davon erreichten 24 Beiträge die Endrunde.

Die renommierten Preise würdigen zeitgenössisches Teppichdesign und sollen die Trendentwicklung der Branche widerspiegeln. Bei der Auswahl der Finalisten achtete die Jury nach eigenen Angaben auf Design, Qualität und erlesene Handwerkskunst der handgefertigten Teppiche. "Ich war wirklich beeindruckt von der Vielfalt der Kandidaten, die es in die engere Wahl geschafft haben", verrät Juryleiter Jamie Metrick. Jeweils drei exklusive Exemplare aus acht Kategorien kamen ins Finale und werden während der gesamten Domotex gezeigt. Alle Gewinner der acht Wettbewerbskategorien sowie des "EUCA Award" werden am zweiten Messetag, den 12. Januar 2024 um 18 Uhr auf der Ausstellungsfläche der Carpet Design Awards in Halle 3, Stand D24 bekannt gegeben.

Die Finalisten

Kategorie 1: Bestes Design Studiokünstlerteppiche

Originaldesign in kleiner Auflage von einem Künstler oder Designer

Pomme d'Or, Maison Rhizomes | Berlin (DE), Rhizomes 1 White, Maison Rhizomes | Berlin (DE) und Maschera, Dena Lawrence | Perth (AU)

Kategorie 2: Bestes Design Superior

Moderne Designs mit optimalem Materialeinsatz:

1923 Runner (Prototype), Christopher Farr Editions | London (UK), Kanoa by KAVI, Jaipur Rugs | Jaipur (IN) und Labyrinth – Charcoal, Wool & Silk | New Jersey (US)

Kategorie 3: Bestes Design Deluxe

Moderne Designs mit optimalem Materialeinsatz:

Sakshat by KAVI, Jaipur Rugs | Jaipur (IN), Charm, SAHRAI MILANO | Milan (IT) und The Raw Earth (Stefan Heyer), Knots Rugs Ltd | London (UK)

Kategorie 4: Bestes klassisch-modernes Design

Neue Teppiche, die klassische Designs modern interpretieren:

Kismat Manchaha, Jaipur Rugs | Jaipur (IN), Indigo Ripples, Manglam Arts | Jaipur (IN) und Jeevan Manchaha, Jaipur Rugs | Jaipur (IN)

Kategorie 5: Bestes Flachgewebe-Design

Originäres Teppichdesign, das die Flachwebtechnik einsetzt:

Curb - Gill Thorpe x FLOOR_STORY, FLOOR_STORY | London (UK), Chalet, Creative Matters | Toronto (CA) und Illuminata, Edelgrund GmbH | Hamburg (DE)

Kategorie 6: Beste Kollektion

Zeitgenössisch-traditionelle bzw. klassisch-moderne Kollektion mit übergreifendem Thema:

Verso - Gill Thorpe x FLOOR_STORY, FLOOR_STORY | London (UK), White & Beige Collection, Maison Rhizomes | Berlin (DE) und Espressionismo Floreale Collection, Laura Niubó | Los Angeles (US)

Kategorie 7: Beste Rauminstallation

Einrichtungsprojekt oder Teppichinstallation mit hohem Personalisierungsanspruch, dokumentiert durch hochwertige Fotos:

Knots Rugs x Knowle Hall, Knots Rugs Ltd | London (UK), Zebra Leopard Palms - Hand Knotted Rug, Wendy Morrison Design | Musselburgh (UK) und Verso - Gill Thorpe X FLOOR_STORY, FLOOR_STORY | London (UK)

Kategorie 8: Nachhaltigkeitspreis

Eine klimafreundliche Produktion unter Berücksichtigung ethischer Werte

Forest, Gushka | Hutsulshchyna (UA), Illuminata, Edelgrund GmbH | Hamburg (DE) und Foreshore Fields by Sebastian Herkner, M2Rugs | Hamburg (DE)