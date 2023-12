Mit 1.000 internationalen Ausstellern und inspirierenden Sonderformaten bietet die Domotex im Januar 2024 einen Marktüberblick über alle Angebotssegmente. Anlaufstation für das bodenlegende Handwerk dürfte vom 11. bis 14. Januar der Retailers Park werden.

Auf der kommenden Domotex Home of Flooring erwartet die Besucher auf dem Hannover Messegelände das gesamte Fußbodenspektrum angefangen bei Textilbelägen über elastische Bodenbeläge, Laminat und Parkett, Verlegewerkstoffe und Werkzeuge bis hin zu abgepassten Teppichen. Das ist der Anspruch, den die Messe künftig in geraden Ausstellerjahren einlösen will. 2024 werden aus allen Segmenten in Hannover zahlreiche namhafte Anbieter dabei sein, darunter Amorim, Bostik, Classen, Gerflor Mipolam, Hamelner Teppichwerke, Kaindl, Kronoflooring, Küberit, Meisterwerke, mFloor, Murexin, Neuhofer, Prinz, Swiss Krono, PCI, Uzin oder Zipse, um nur einige zu nennen.

Für Handel und Handwerk

Erstmalig wird auf der Domotex auch der Handel Flagge zeigen: Auf einer speziellen Präsentationsfläche, dem Retailers Park, werden die Decor Union und die MEGA zusammen mit ihren Lieferanten ein auf das Handwerk zugeschnittenes Angebot präsentieren. Eine offene, einladende Ausstellungsfläche mit zentraler Plaza, inklusive täglicher Happy Hour, machen den Retailers Park zum wichtigen Anlaufpunkt der Branche. Hier knüpft man neue Kontakte, trifft Kollegen und erhält im Vortragsprogramm einen Überblick zu branchenaktuellen Themen sowie Live-Demos mit praktischen Lösungen für den Arbeitsalltag. Ob Parkett- oder Bodenleger, Maler, Fachverkäufer oder Facheinkäufer – für jede Zielgruppe verspricht die Messe im Retailers Park ein Angebot.

Nachhaltigkeit ist Leitthema

Übergreifend dreht sich auf der Domotex 2024 erneut alles um Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Umweltschutz in der Teppich- und Bodenbelagsindustrie. „In einer Welt, in der Ressourcen knapper werden und uns die Folgen der Klimakrise immer häufiger treffen, muss Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil all unseres Handels werden. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, unser wertebasiertes Leitthema 'Floored by Nature' und die Sonderschau 'The Green Collection' beizubehalten und weiter auszubauen", erklärt Sonia Wedell-Castellano, Global Director der Domotex.

Inspirierendes Rahmenprogramm

Mit außergewöhnlichen Präsentationen und innovativen Produkten, aktuellen Forschungsprojekten, einer haptischen Materialschau sowie einem inspirierenden Rahmenprogramm inszeniert The Green Collection in Halle 23 gemeinsam mit dem TFI Aachen und der Materialdatenbank Raumprobe den Megatrend der Nachhaltigkeit zum Anfassen und Erleben. "Wir freuen uns auf die Fortführung unserer erfolgreichen Kooperation und werden unser bewährtes Konzept aus Informationen zur aktuellen Forschung und zu regulatorischen Maßnahmen im Bereich der Nachhaltigkeit fortführen. Zusätzlich werden wir es um den wichtigen Aspekt der Weiterbildung ergänzen", verrät Dr. phil. Jacqueline Lemm, Geschäfts- und Institutsleiterin des TFI Aachen sowie Jury-Vorsitzende des diesjährigen Green Collection Awards.

Ein besonderes Highlight der kommenden Veranstaltung lautet Insight Italy. Mit der neuen Sonderschau präsentiert die Domotex erstmals einen Länderschwerpunkt und ermöglicht einen Einblick in die Trends, Designs und Innovationen der italienischen Teppich- und Bodenbelagsindustrie. "Mit Insight Italy gehen wir besonders auf die Bedeutung von Materialien in der Inneneinrichtung ein. Materialien und Design sind in Italien sehr wichtig. Durch Beiträge von Designern sowie Materialexperten wie Materially möchten wir neue Perspektiven und Ideen ermöglichen und zeigen, welchen Beitrag Italien bereits im Bereich nachhaltiger Teppiche und Bodenbeläge leistet", erklärt Andreas Züge, General Manager Hannover Fairs International GmbH.

Auf einen Blick Domotex: 11. bis 14.01.2024, Messegelände Hannover

Öffnungszeiten: täglich von 09:00 bis 18:00 Uhr

Dauerticket: 63 Euro

Tagesticket: 37 Euro

Tagesticket ermäßigt (z.B. für Schüler, Aubzis, Studenten, Senioren): 27 Euro.

