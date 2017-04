11.04.2017

Codex: Spatenstich für neues Werk in Ulm

In Ulm haben die Bauarbeiten für ein neues Werk von Codex begonnen. Am 10. April 2017 fand dazu der feierliche Spatenstich im Industriegebiet „Donautal“ statt.

Spatenstich für das neue Codex-Werk (v.l.n.r.): Andreas Braun (Grüner und Mühlschlegel Bauunternehmen), Uwe Ritter (Bereichsleiter Betrieb & Logistik, Uzin Utz), Nico Santuario (Leitender Architekt, Nething... - © Uzin Utz AG

Auf dem rund 10.000 Quadratmeter großen Grundstück entsteht eine Produktionsanlage für Fliesenklebstoffe mit einer Kapazitätserweiterung von circa 60.000 Tonnen Pulverprodukten pro Jahr. Im neuen Gebäude wird es neben Lager und Verwaltung ein Forschungs- und Entwicklungscenter sowie Schulungsräume für Kunden geben. Uzin Utz hat den Bereich Verlegewerkstoffe für Fliesen und Naturstein am 1. Januar 2017 ausgegliedert und Codex als „GmbH & Co. KG“ gegründet. Das Investitionsvolumen beträgt laut Uzin Utz rund 18 Millionen Euro.

„Wir freuen uns über den Neubau in unmittelbarer Nähe des Hauptsitzes“, erklärt der Vorstandsvorsitzende der Uzin Utz, Thomas Müllerschön, beim Festakt im Donautal. „Uns ist die Verbundenheit mit dem Standort Ulm und ein langfristiges Engagement im Bereich der Verlegewerkstoffe für Fliesen und Naturstein wichtig.“ Mit der Kapazitätserweiterung hofft das Unternehmen, seine Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und schneller auf Anforderungen der Märkte reagieren zu können.

Produktionsnetzwerk in Deutschland erweitert

„Nun können die Bauarbeiten für die hochmoderne Produktionsanlage beginnen“, freut sich Mario Meuler, Geschäftsführer von Codex. Der Schwerpunkt der Produktion im neuen Trockenmörtelwerk liegt auf Fliesenklebstoffen, die bereits seit 2007 unter der Marke Codex erfolgreich das Produktportfolio erweitern. „Der neue Forschungs- und Entwicklungsbereich eröffnet uns weitere Möglichkeiten, innovative Qualitätsprodukte zu entwickeln, die speziell auf den Bereich Fliese und Naturstein zugeschnitten sind“, so Meuler. „Damit können wir in Zukunft noch flexibler auf sich verändernde Bedürfnisse unserer Kunden eingehen.“ Ein weiteres Plus seien die neuen Schulungsräume, die den Kontakt zu den Kunden intensivieren sollen.

Geplant wird der Neubau vom Planungsbüro Nething Generalplaner aus Neu-Ulm. Ab Anfang 2018 soll die Produktion am neuen Standort beginnen.

