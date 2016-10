Homepage | 10.10.2016

Uzin Utz: Marke "Codex" wird eigenes Unternehmen

Uzin Utz hat den Bereich Verlegewerkstoffe für Fliesen und Naturstein ausgegliedert und die Codex GmbH & Co. KG gegründet. Im neuen Produktionswerk sollen ca. 60.000 Tonnen Pulverprodukte pro Jahr produziert werden.

Bild: Codex

Uzin Utz gründet die Codex GmbH und lagert so den Bereich Verlegewerkstoffe für Fliesen und Naturstein aus. In unmittelbarer Nähe des aktuellen Hauptsitzes der Uzin Utz AG wurde ein ca. 10.000 qm großes Grundstück gekauft. Auf dieser Fläche entstehen neben Produktion, Lager und Verwaltungsbereich, ein eigenes Forschungs- und Entwicklungscenter sowie Schulungsräume für Kunden. "Mit dem neuen Standort im Ulmer Donautal haben wir uns bewusst für den Ausbau am Standort Ulm entschieden, der unsere regionale Verbundenheit unterstreicht“, erklärt Thomas Müllerschön, Vorstandsvorsitzender der Uzin Utz AG.

Entwicklung und Produktion enger verzahnen

Zukünftig werden im neuen Werk hauptsächlich Fliesenklebstoffe produziert, welche seit 2007 unter der Marke Codex vertrieben und in rund 12 Länder exportiert werden. Mit der neuen Produktion stärkt Uzin Utz seine Präsenz in Deutschland und will zukünftig in der Lage sein, flexibler auf sich verändernde Bedürfnisse seiner Kunden einzugehen. In einem eigenen Entwicklungszentrum sollen speziell für den Bereich Fliese und Naturstein zugeschnittene Produkte entwickelt werden, um gleichzeitig eine engere Verzahnung zwischen Entwicklung und Produktion zu gewährleisten.

Pünktlich zum 1. Januar 2017 wird die Marke Codex als eigenständige Gesellschaft, die Codex GmbH & Co. KG firmieren und die Geschäfte aufnehmen. "Die Planungen für das neue Codex Werk laufen auf Hochtouren. Wir wollen für die Bedürfnisse unserer Kunden das technisch beste Produktionswerk bauen“, sagt der neu ernannte Geschäftsführer Mario Meuler.

Wettbewerbsfähigkeit stärken

Mit dieser Investition unterstreicht Uzin Utz seine Wachstumsstrategie und sein langfristig ausgerichtetes Engagement im Bereich der Verlegewerkstoffe für Fliese und Naturstein, erklärt das Unternehmen. "Wir schaffen mit dem neuen Standort weitere Kapazitäten und gleichzeitig die notwendige Flexibilität, um schnell und zukunftsorientiert auf die Anforderungen der Märkte reagieren zu können. Unser Unternehmen stärkt damit seine Wettbewerbsfähigkeit“, sagt Thomas Müllerschön.

"Der Produktionsstart ist für Anfang 2018 geplant. Das Produktionswerk, geringe Entfernungen zum Hauptsitz sowie die verlässlichen Rohstofflieferanten im heimischen Markt werden es uns darüber hinaus ermöglichen, Produkte von höchsten Qualitätsniveau zu fertigen“, unterstreicht Meuler.