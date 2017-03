28.02.2017

Bodenlegertage in Schladming und 30 Jahre bwd Österreich Gleich zwei gute Gründe, um zu feiern

Seit 1987 ist das Österreichische Bodenlegerforum das offizielle Organ der Bundesinnung der Bodenleger Österreichs. Zum 30. Jahrestag lädt Holzmann Medien, Herausgeber der bwd, zur großen Jubiläumsparty auf die Sonnenalm in Schladming ein.

bwd Österreich lädt im Mai 2017 zur 30-Jahre-Feier auf die Sonnenalm in Schladming. - © Sonnenalm Schladming

Wie jedes Jahr lädt die Bundesberufsgruppe der Bodenleger zu den Bodenlegertagen 2017 nach Schladming ein. Termin ist heuer der 12. und 13. Mai. Neben den vielen Vorträgen steht dieses Jahr ein ganz besonderes Highlight auf dem Programm: Eine Party zum 30. Geburtstag der bwd in Österreich.

Stattfinden wird die Feier am Freitag, den 12. Mai 2017. Ein Transfer vom Pichelmayergut ist vorbereitet. Neben Speis und Trank wird Musik von Wolfgang Schweinsteiger (bekannt von den Besko-Standpartys auf der Casa) aufgespielt. Daneben gibt es viele Überraschungen, wie eine Weinverkostung aus Niederösterreich und anderes mehr.

Wer bei den Bodenlegertagen angemeldet ist (Infos und Kontakt unter baunebengewerbe@bigr4.at), der ist automatisch dabei. Die Teilnahmegebühr für die Bodenlegertage beträgt 200 Euro inklusive Essen und Kaffeepausen. Die Übernachtung kostet 75 Euro pro Person im Einzelzimmer, 70 Euro im Doppelzimmer.

Melden Sie sich also rasch zu den Bodenlegertagen an, dann sind Sie bei der bwd-Party sicher dabei. Neben vielen inte­ressanten Fachvorträgen gibt bwd-Chefredakteur Stefan Heinze Einblicke in den Alltag einer Fachredaktion.

Die Vorträge im Einzelnen

Freitag, 12. Mai

Schadensfalle Estrichmessung, Referenten: Alfred Puchegger, Helmut Jilg

Was ist neu im Vergaberecht? – Fehler und Fallen erkennen und vermeiden, Referentin: Claudia Ferchland-Lechner

Lassen Sie sich anschließend im Abendprogramm überraschen.

Samstag, 13. Mai

Unebenheiten im Untergrund – Beurteilung und Bewertung, Referent: Peter Kuhnert

Von Nichts kommt Niemand – mit talentiertem Nachwuchs die Zukunft im Handwerk meistern, Referent: Udo Hermann

Wer nicht an den Bodenlegertagen teilnehmen kann, der kann bei der Verlosung von drei mal zwei Freikarten inklusive Übernachtung im Pichelmayrgut mitmachen. Senden Sie einfach eine E-Mail an t.mayrhofer@­deta­.at mit dem Betreff „bwd 30er-Party“ samt Adresse. Einsendeschluss ist der 31. März. Wenn Sie sich im Jahre 1987 selbständig gemacht haben, haben Sie darüber hinaus die Chance auf eine Reportage über ihren Betrieb. Kontaktieren Sie Thomas Mayrhofer unter der gleichen Adresse.

Das gesamte bwd-Team freut sich auf eine zünftige Party mit Ihnen!