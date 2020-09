18.09.2020

Vorwerk: Teppichsparte jetzt in neuen Händen

Das Management-Buyout für die Teppichsparte bei Vorwerk ist unter Dach und Fach. Das sogenannte Closing ist abgeschlossen: Von nun an sind die Vorwerk Teppichwerke auch gesellschaftsrechtlich an die neuen Eigentümer übergegangen.

Die Geschäftsführung der Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH & Co. KG haben Tobias Arnold und Martin Multhaupt übernommen. Sie produzieren Teppiche ausschließlich unter Markenlizenz und haben keinerlei gesellschaftsrechtliche Verbindung zur Vorwerk & Co. KG, Wuppertal.

Das Management Team weist gemeinsam mehr als 60 Jahre Vorwerk-Erfahrung auf. Das Geschäft bleibt somit in den Händen eines bekannten, vertrauenswürdigen und kompetenten Teams. Zum Management-Buy-Out gibt es bereits positive Aussagen von Kundenseite in Bezug auf die Fortführung der Geschäftsverbindungen. Auch die Vorwerk-Gruppe unterstützt nach eigenen Angaben die Weiterführung des Geschäfts in den kommenden Jahren und leistet so ihren Beitrag zum Fortbestand des Werkes in Hameln.

Dem Management-Buy-Out vorangegangen war der Verabschiedung eines Sozialplans, der mit strukturellen Anpassungen und einem Abbau von 140 Arbeitsplätzen einhergeht. Der Abbau soll so sozialverträglich wie möglich erfolgen, unter anderem unter dem Dach einer Transfergesellschaft.