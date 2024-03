Vertrieb bei Parador neu strukturiert

Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres am 1. April 2024 strukturiert Parador seinen nationalen und internationalen Vertrieb neu. Das teilt der Bodenbelagshersteller mit Sitz in Coesfeld mit.

Die Firmenzentrale von Parador in Coesfeld. Bild: © Parador

Die bisherige Aufteilung in die zwei Vertriebsregionen „Central Europe“ und „International“ wird zum neuen Vertriebsbereich EMEA zusammengeführt. Stefan Armasow verstärkt künftig als Head of Sales Western Europe den Vertrieb. „Wir fassen die Teams Central Europe und International zu einer Einheit zusammen, die Kontinentaleuropa, Skandinavien, Osteuropa, den Mittleren Osten sowie Afrika umfasst. Damit schaffen wir zusätzliche Synergien innerhalb der Organisation in den Bereichen Kundenservice, Produktmanagement und Vertriebsunterstützung und bündeln unser Know-how in den Bereichen Fachhandel, DIY und Commercial Business, um übergreifend zu wachsen“, begründet CEO Neel Bradham diesen Schritt.

Dirk Boll, der im November 2023 zu Parador kam, leitet den neu geschaffenen Vertriebsbereich als verantwortlicher Director of Sales EMEA und berichtet in dieser übergeordneten Funktion direkt an Neel Bradham. Stefan Armasow (Head of Sales Western Europe) war zuvor bereits in verschiedenen Regionen und Kanälen im Bereich Bodenbeläge und Raumausstattung tätig war. Nach leitenden Positionen bei Kährs und Haro war er zuletzt als Vice President Sales für den weltweit agierenden LVT-Hersteller Vertex tätig. Armasow verantwortet den Vertrieb in Portugal, Spanien, Frankreich, Italien und Benelux. In der neu geschaffenen Position berichtet er an Dirk Boll. Die übrigen Vertriebsstrukturen bleiben unverändert.

Alexei Gliadkov ist als Head of Sales Nordics, EE, MEA weiterhin für Skandinavien, Osteuropa, den Mittleren Osten und Afrika zuständig. Als Mitglied des EMEA-Teams berichtet er an Dirk Boll. Die Region UK & Ireland agiert als eigenständige Vertriebseinheit unter der Leitung von Peter Minns, der vor wenigen Wochen die neu geschaffene Position des Head of Sales UK & Ireland übernommen hat und direkt an Neel Bradham berichtet. Stuart Maule verantwortet als Head of Commercial den strategischen Ausbau und die Entwicklung des Objektgeschäfts in EMEA und UK/I unter der Leitung von Neel Bradham. Simon Speth verantwortet als Head of eCommerce die Online- Aktivitäten von Parador und berichtet direkt an Dirk Boll. „Um ein Global Player zu sein, müssen wir auf den größten Märkten der Welt und in den wichtigsten Kanälen präsent sein. Daher ist es wichtig, dass wir uns neu und breit aufstellen, um unser angestrebtes Wachstum zu bewältigen, unsere Marktposition weltweit auszubauen und unseren Kunden ein gewohnt verlässlicher Partner zu sein“, erläutert Neel Bradham die Hintergründe der vertrieblichen Umstrukturierung.