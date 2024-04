vdp: Umsatz und Absatz von Parkett sinken drastisch

Die Mitglieder des Verbands der Deutschen Parkettindustrie (vdp) melden für das vergangene Jahr deutlich zweistellige Umsatz- und Absatzrückgänge.

Der vdp-Vorsitzende Michael Schmid. Bild © Jaso / Adrian Hofmann

Der Umsatz der vdp-Mitgliedsfirmen mit Parkett sank in Deutschland laut verbandsinterner Umfrage 2023 gegenüber dem Vorjahr um 36,0 Prozent auf 183,8 Millionen Euro. Der Absatz der Mitglieder verminderte sich über alle Segmente hinweg um 36,8 Prozent auf 4,9 Millionen Quadratmeter Parkett, bei einem Gesamtmarkt in Deutschland von rund 10,8 Millionen Quadratmetern. Rückgänge wurden in fast allen Segmenten verzeichnet. So fiel laut Umfrage der Umsatz der vdp-Mitglieder mit Mehrschichtparkett in Deutschland um 39,4 Prozent auf 153,3 Millionen Euro. Der Absatz sank in ähnlicher Größenordnung, und zwar um 40,4 Prozent auf 4,0 Millionen Quadratmeter Mehrschichtparkett. Ebenfalls zweistellige Rückgänge wurden beim Zweischichtparkett registriert.

Laut vdp-Umfrage setzten seine Mitglieder 55,4 Millionen Euro mit Zweischichtparkett um, das war rund ein Fünftel weniger als ein Jahr zuvor. Der Absatz verminderte sich in diesem Segment um knapp 25 Prozent auf 1,5 Millionen Quadratmeter. Einbußen wurden auch beim Massivparkett mit einem Umsatzminus von 26,3 Prozent auf 13,9 Millionen Euro verzeichnet. Der Absatz verminderte sich hier um 34,3 Prozent auf 300.000 Quadratmeter Massivparkett. Etwas zulegen konnte hingegen der Umsatz der vdp-Mitglieder mit Mosaikparkett in Deutschland, und zwar um gut sieben Prozent auf 16,6 Millionen Euro, bei einem Absatzrückgang von 6,0 Prozent auf 700.000 Quadratmeter.

Nicht nur bei Parkett, auch in anderen Bodenbelags-Sparten wurden im vergangenen Jahr zweistellige Rückgänge verzeichnet. Zurechtkommen muss die Branche zudem mit weiterhin hohen Betriebsmittelkosten, so bei Strom. Gleichzeitig drücken bei Parkett Importe aus Fernost in den Markt. „Als nachhaltiger Kohlenstoffspeicher in der Kreislaufwirtschaft kann Parkett bei Verbrauchern, Handel und Politik punkten. Hinzu kommt: Wenn die Zinsen wie erwartet sinken, dürfte die Nachfrage weiter zunehmen”, erklärt der vdp-Vorsitzende Michael Schmid. Er appelliert an die Verbraucher, beim Kauf nach heimischer Ware von vdp-Mitgliedern zu fragen.