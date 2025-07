Wie komplex und technisch anspruchsvoll ist die Teppichbodenherstellung wirklich und welches technologische Wissen steckt dahinter? Antworten auf diese Fragen gibt das Buch „Teppichboden – der textile Tausendsassa“ von Aribert Arbeiter und Norbert Arnold.

Wer mehr rund um das Thema Teppichboden wissen will, ist mit diesem Fachbuch bestens aus­gerüstet.

Das Buch "Teppichboden, der textile Tausendsassa" richtet sich vor allem an engagierte Bodenleger und Sachverständige, die sich im Bereich Teppichboden spezifisches Fachwissen aneignen möchten, das auch im Praxisalltag seine Anwendung finden kann.

Das Fachbuch zeigt die Zusammenhänge vom unverarbeiteten Faden bis hin zur Entsorgung des gebrauchten Teppichbodens. So geht es zum Beispiel im 2. Kapitel um die Faser- und Garntechnik. Dabei ­erfährt der Leser u. a. welche Synthesefasern es gibt und durch welche Eigenschaften sich diese auszeichnen.

Vor- und Nachteile von Teppichboden gegenüber Glattboden

Außerdem zeigt ein Überblick, welche Vor- und Nachteile ein Teppichboden gegenüber dem Glattboden hat. Dieses Wissen lässt sich gut vom bodenverlegenden Handwerker bei der Kundenberatung einsetzen, ebenso wie Tipps und Hintergrundinformationen rund um das Thema Teppichpflege und Reinigungsmethoden sowie ­Unterhalts- und Reinigungskosten.

Wer mehr über die optimalen Abläufe und Techniken bei der Verarbeitung im Bodenlegeralltag wissen will, wird ebenfalls fündig: So geht es in Kapitel 19 um die Vorbereitung des Unterbodens oder in Kapitel 20 um mögliche Befestigungsarten. Daneben findet der Leser aber auch Informationen über ­mögliches Fehlerpotenzial und wie er diesem entgehen kann.

Das E-Book umfasst 230 Seiten und kann zum Preis von 35,99 Euro sofort heruntergeladen werden. Erhältlich unter www.holzmann-medienshop.de.