Im aktuellen Schadensfall stellt sich die Frage, ob sich vorhandene Farbunterschiede durch Alterung des Parkettbodens im Nachhinein durch eine Oberflächenbehandlung egalisieren lassen, oder aber ein irreversibles Schadensbild vorliegt.

Von Hans-Joachim Rolof

Sichtbare Farbunterschiede im Parkett mit geradlinigem Verlauf. - © iba-institut

In einer hochwertigen Wohnanlage war eine Wohnung im Penthouse Gegenstand des Mietvertrags. Ausgestattet war der Fußboden neben Fußbodenheizung mit einem Oberboden aus einer 3-Schicht Landhausdiele. Als Holzart lag Eiche vor. Die Oberfläche zeigte sich gebürstet und war zum Einzug mit Öl behandelt (Farbton Natur). Nach der Verlegung ist seinerzeit der Parkettboden mit einem Pflegeöl behandelt und anschließend poliert worden, um die Holzporen zu sättigen.

Drei Jahre nach der Nutzung wurde der Mietvertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Außer einem nebelfeuchten Wischen wurde über diesen Zeitraum keine weitere Behandlung des Parkettbodens vorgenommen.

Nach Auszug Farbabweichungen im Parkett

Nach dem Auszug der Mietpartei zeigten sich am Parkettboden neben üblichem Verschleiß im Bereich der Laufzonen vor allem Farbabweichungen an solchen Stellen, an welchen abgepasste Teppiche oder Einrichtungsgegenstände (Tische, Stühle, Schränke, Kommoden) auf dem Parkettboden aufgelagert waren.

Das Erscheinungsbild vom Parkettboden lag bei Übergabe der Wohneinheit an den Vermieter deutlich beeinträchtigt vor: auffällige, geradlinige Farbabweichungen und Farbtonunterschiede mit geometrischen Umrissen – was nun?

Durch Einpflege können Farbunterschiede im Parkett nicht beseitigt werden

Der Vermieter als Eigentümer der Wohnung gab diese Mängelrügen sowohl an seinen Mieter, als auch an den Auftragnehmer für Parkettarbeiten weiter und beauftragte einen Sachverständigen mit einer Stellungnahme. In seiner Ausarbeitung kam der Sachverständige zum Ergebnis, dass eine Reinigung und Einpflege der Wohneinheit erforderlich ist. Dabei wurde zu Bedenken gegeben, dass durch diese Einpflege die optischen Veränderungen und Farbunterschiede nicht beseitigt werden könnten. Daher wurden der Rückbau und die Erneuerung des Parkettbodens gefordert. Zur Klärung des Schadens und der Verursacherfrage wurde daher vom ehemaligen Mieter der Wohneinheit ein Sachverständiger des iba-Instituts beauftragt.

Newsletter kostenlos sichern Unser kostenloser Newsletter bwd report informiert Sie 14-täglich über Top-Themen aus der Fußboden- und Estrichbranche.

E-Mail-Adresse *

bwd Profi-Tipp Ich möchte zusätzlich den 14-täglichen Praxis-Newsletter bwd Profi-Tipp erhalten.

Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung für Newsletter.









CAPTCHA

Schadensbilder: deutliche Farbabweichungen an mehreren Stellen

Zur Befunderhebung wurden die Räumlichkeiten der Wohnung in Augenschein genommen und inspiziert. Dabei resultierten im Wohnzimmer mit Esszimmer und Küche (offener Grundriss) und dem Ankleidezimmer sowie dem Arbeitszimmer folgende Befunde am Parkettboden:

Es zeigte sich in auffälliger Art und Weise aus aufrecht stehender Betrachtungsweise ein mehr oder weniger deutlicher Farbunterschied, sodass in auffälligem Hell-Dunkel-Unterschied ein mit geradlinigem Verlauf vorhandener Farbumschlag festzustellen gewesen ist.

ein mit geradlinigem Verlauf vorhandener Farbumschlag festzustellen gewesen ist. Dieser Befund war an mehreren Stellen unabhängig voneinander im Esszimmer und im Wohnzimmer zu konstatieren.

Allem Anschein nach waren hier seinerzeit Möblierungen vorhanden und abgepasste Teppichböden im Rahmen der Nutzung der Wohneinheit ausgelegt worden.

Über bodentiefe Fenster konnte dann das Tageslicht mit intensiver Sonnen­einstrahlung zu einer solchen Farbtonänderung des Parkettbodens führen.

Weiterhin waren im Bereich der offenen Küche um den Küchenblock herum (Küchenherd u.a.), insbesondere direkt vor diesem Einrichtungsgegenstand, punktartige Verfleckungen teilweise mit ovalem Verlauf (Durchmesser 5 mm bis 10 cm, lokal davon abweichend) vorhanden. Hier hatte offensichtlich die Zubereitung von Speisen und Getränken zu derartigen Verfleckungen geführt. Nach Protokollangaben wurde wegen fehlender Informationen über eine Reinigung und Pflege des Parkettbodens und hierfür zu verwendender Reinigungsmittel der Parkettboden ausschließlich mit klarem Wasser und bei Bedarf durch Absaugen mit einem Staubsauger gereinigt. Daher sind diese Verfleckungen zum Teil auf den Gebrauch der Küche und eine unzureichende Reinigung des Parkettbodens zurückzuführen.

Bild 1 von 9 © iba-institut Nach dem Auszug: Blick in die Penthouse-Wohnung …

Bild 2 von 9 © iba-institut … sichtbare Farbunterschiede mit geradlinigem Verlauf …

Bild 3 von 9 © iba-institut …geometrische Farbabweichungen unterhalb ehemaliger Möbel…

Bild 4 von 9 © iba-institut …oder benachbart zu abgepassten Teppichen.

Bild 5 von 9 © iba-institut Aufbereitung des Parketts: Grundreinigung mit Wischmopp und Einscheibenmaschine (weißes Pad) …

Bild 6 von 9 © iba-institut … Anschleifen lokaler Farbänderungen …

Bild 7 von 9 © …partielles Bleichen mit Oxalsäure und nachschleifen…

Bild 8 von 9 © iba-institut …lokales Auftragen von pigmentiertem Ölbalsam…

Bild 9 von 9 © iba-institut …Auftragen einer Seifenpflege.

Ursachenforschung: UV-Strahlung löst Vergrauung aus

Vor Ort hatte sich das Parkett durch Sonnen­einstrahlung verändert: Energiereiche UV-Belichtung vom einfallenden Tageslicht durch die (bodentiefen) Fenster erreichte das Lignin im Holz. Durch die UV-Strahlung wurde eine Vergrauung ausgelöst und das Parkett hatte sich insgesamt aufgehellt, sodass sich die Farbtonunterschiede und Farbabweichungen in der Oberfläche des Parkettbodens eingestellt hatten. Ausschließlich dort, wo aufgelagerte Möbel oder abgepasste Teppiche vorhanden waren, war das geölte Parkett vor der energiereichen UV-Belichtung geschützt. Nach dem Auszug und Entfernen von Möbeln und Teppichen war dort also der damalige Istzustand (Holzart Eiche, gebürstet, geölt) zum Einbau des Parkettbodens erhalten geblieben. Die umlaufenden Teilflächen zeigten den gealterten Zustand des Parkettbodens, weshalb die Farbtonunterschiede und Farbabweichungen sichtbar wurden.

Farbtonänderungen durch UV-Strahlung Holz ist ein natürlicher Werkstoff. Jede Holzart reagiert typisch nach Herkunft, Inhaltsstoffen, Jahresringen und Ästigkeit sowie Bedingungen zum Zeitpunkt des Wuchses der Bäume auf die energiereiche UV-Belichtung durch das einfallende Tageslicht. Dabei verändert wird die Kittsubstanz vom Holz, das Lignin und es kommt einerseits zur Vergrauung. Daran ändert auch eine farblose Lackierung oder Versiegelung bzw. Einpflege nichts, weil die UV-Strahlung die transparente Schicht durchdringen kann und die Oberfläche vom Holz verändert. Werden Parketthölzer dagegen mit einer Beize behandelt, wird durch die Pigmentierung die UV-Belichtung teilweise reflektiert. Die Farbtonänderung ist dann deutlich geringer. Dabei kann dem Grundsatz nach unterschieden werden Dunkle Farbtonänderung zeigen Ahorn, Esche, Fichte, Erle, Kiefer und Buche.

Aufhellen können dagegen Birne, Kirsche, Eiche, Wenge, Roteiche.

Exotische Holzarten, wie z.B. Afzelia und Dussie können sich unterschiedlich verhalten zunächst durch UV-Belichtung abdunkeln und in Abhängigkeit der Zeit wieder aufhellen. Ein aus der Lackindustrie bekanntes Phänomen der Vergilbung von Bautenlacken trifft auch weiß eingefärbtes Parkett. Je nach Bindemittel trocknen diese pigmentierten Parkette über die Öle durch eine chemische Reaktion – die fortschreitende Molekülveränderung verschiebt die Wellenlänge des reflektierten Tageslichts überwiegend in den sichtbaren Gelbbereich. Je nach Bedingungen kann es dabei zu einer Dunkelvergilbung vom weiß eingefärbten Parkett kommen. Ergo: Der Auftragnehmer für Parkettarbeiten ist gut beraten, den Kunden als Auftraggeber durch Beratungskompetenz zu überzeugen und über die vorgenannten Möglichkeiten der Änderungen im Erscheinungsbild vom Parkett zu informieren.

Mangelbeseitigung: Oberflächenbehandlung des Parkettbodens

Es war die Frage zu klären, ob und inwieweit die vorhandenen Farbunterschiede und Farbabweichungen durch Alterung des Parkettbodens im Nachhinein wieder durch eine Oberflächenbehandlung verbessert werden können, oder aber ein irreversibles Schadensbild vorliegt. Daher wurde wegen der bestehenden Gewährleistung und der Garantie durch den Hersteller des Parkettbodens gegenüber dem Erwerber als Eigentümer der Wohneinheit eine Oberflächenbehandlung des Parkettbodens durchgeführt. Hierzu wurden die Maßnahmen mit dem Sachverständigen vom iba-Institut wie folgt abgestimmt:

Grundreinigung des Parkettbodens mit der Einscheibenmaschine unter Verwendung geeigneter (weißer) Pads und milder Reinigungsmittel (Grundreiniger) geeigneter Konzentration (ggf. mehrfach erforderlich). Anschließende Neu­tralisation mit klarem Leitungswasser sowie Absaugen,

des Parkettbodens mit der Einscheibenmaschine unter Verwendung geeigneter (weißer) Pads und milder Reinigungsmittel (Grundreiniger) geeigneter Konzentration (ggf. mehrfach erforderlich). Anschließende Neu­tralisation mit klarem Leitungswasser sowie Absaugen, Nach dem Abtrocknen: Anschleifen der (geradlinigen) geometrischen Abgrenzungen vorhandener, großformatiger, partieller Verfleckungen.

der (geradlinigen) geometrischen Abgrenzungen vorhandener, großformatiger, partieller Verfleckungen. Anschleifen lokaler Verfleckungen mit ovalem bis kreisrundem oder länglichem Erscheinungsbild sowie Behandlung mit Oxalsäure zum Bleichen der dunklen Verfärbungen und Nachwaschen mit klarem Wasser. Dieser Vorgang ist ggf. mehrfach zu wiederholen und zur Beschleunigung des Arbeitseinsatzes mit einem Heißluftföhn zu trocknen.

Verwendung von pigmentiertem Ölbalsam zur Egalisierung der Aufhellungen und Angleichen von Farbtonunterschieden.

und Angleichen von Farbtonunterschieden. Insgesamt Auftragen einer Seifenpflege und weitere Aufarbeitung des Parkettbodens durch Pflegebalsam .

und weitere des Parkettbodens . Anschließendes Aufpolieren.

Es erfolgte eine Begehung mit dem Eigentümer und ehemaligen Mieter. Dabei war in den Räumlichkeiten festzustellen, dass die partiell vorhandenen Verfleckungen und lokalen Verfärbungen des Parkettbodens so gut wie nicht mehr sichtbar waren und nur vereinzelt auf besonderen Hinweis schemenhaft bis kaum erkennbar verblieben sind. Unter den gegebenen Tageslichtverhältnissen (Wohn-/Esszimmer und Küche, Arbeitszimmer) und dem vorhandenem Kunstlicht (Flurbereich, Arbeitszimmer) waren aus aufrecht stehender Betrachtungsweise für den solchermaßen überarbeiteten Parkettboden keine Auffälligkeiten und für den optischen Geltungsnutzen keine störenden Anomalien mehr erkennbar.

Fazit: Maßnahmen zur Unterhaltsreinigung beachten

Statt dem Rückbau war eine Oberflächenbehandlung für das Parkett ausreichend. Daher waren die Maßnahmen der Mangelbeseitigung erfolgreich durchgeführt worden. Die Kosten für die Aufarbeitung des Parkettbodens waren vom Nutzer als ehemaligen Mieter der Wohneinheit zu übernehmen, weil eine zeitnahe Oberflächenbehandlung durch turnusmäßigem Nachölen mit pigmentiertem Ölbalsam nicht vorgenommen und auch die Reinigung und Pflege nicht anlog den Herstellervorgaben vom Parkett erfolgten. Der Auftragnehmer für Parkettarbeiten hatte bei seinen Werkleistungen keine Fehler zu verantworten. Durch die Oberflächenbehandlung wurde der Aufwand für den Rückbau und die Erneuerung erspart.

Eine Möblierung der Wohneinheit konnte zeitnah erfolgen. Nach erneuter Nutzung durch einen anderen Mieter des Eigentümers sollte ab diesem Zeitpunkt über drei bis vier Wochen keine feuchte Unterhaltsreinigung stattfinden.

Vom Sachverständigen des iba-Instituts wurde darauf hingewiesen, dass die Maßnahmen zur Unterhaltsreinigung des Parkettbodens über den Eigentümer an den Mieter der Wohneinheit durch die Vorgaben in der Reinigungs- und Pflegeanleitung des Herstellers des Parkettbodens zu beachten sind. Sollten etwa nach jahrelanger Nutzung der Möblierung dann andere Möbel angeschafft werden, oder wegen Umnutzung der Räumlichkeiten vorhandene Einrichtungsgegenstände an anderen Orten auf den Parkettboden gestellt werden, so sind erneute Farbtonänderungen des Parkettbodens eine unvermeidliche Folge. Durch einfallendes Tageslicht und energiereiche Strahlung (UV) wird das Lignin im Holz abgebaut und vergraut, weshalb sich der Farbton des Parketts je nach Holzart verändert.

Auf dem Parkettboden aufgestellte Einrichtungsgegenstände verhindern eine solche Alterung, weshalb beim Verrücken dann scheinbar Flecken sichtbar werden, welche dann aber den Originalzustand des Parkettbodens aufzeigen. In solchen Fällen ist eine Aufarbeitung des Parkettbodens analog der durchgeführten Maßnahmen der Mangelbeseitigung dann erneut erforderlich. Solche Entwicklungen unterliegen nicht der Gewährleistung des Auftragnehmers durch Inanspruchnahme wegen Mängelbeseitigung.