Im eintägigen Fachseminar „Terrassen aus Holz – Update 2022“ der Holzforschung Austria, das am 18. Oktober 2022 in Gmunden und am 19. Oktober 2022 in Tulln mit Unterstützung der ÖGLA (Österreichische Gesellschaft für Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur) und des VEH (Verband der europäischen Hobelindustrie) stattfindet, werden aktuelle Forschungserkenntnisse für die Praxis präsentiert. Der inhaltliche Bogen spannt sich von Materialparametern wie Sortierung, Modifizierung und Brandverhalten über die Konstruktion hinsichtlich Aufbauhöhe, Durchlüftung und Gefälle bis hin zu den Empfehlungen für Reinigung und Pflege von Holzbelägen – ob geölt oder unbehandelt. Zielgruppe dieses Seminars sind Planer, Entscheidungsträger, Projektverantwortliche, Bauleiter, Ausführende, Hobelwerke, Zulieferer, Landschaftsplaner, Schwimmteichbauer, Sachverständige und Behörden.

Im zweiten Teil des Seminars wird der gemeinsam mit dem IHD Dresden entwickelte neue „Anwenderleitfaden für Holzbeläge im Außenbereich“ vorgestellt. Darin werden die Anforderungen in Abhängigkeit der konkreten Nutzung festgelegt und beschrieben. Verlegern liegt mit dem neuen „Anwenderleitfaden für Holzbeläge im Außenbereich“ ein umfassendes, praxistaugliches Werkzeug für eine bedarfsgerechte Planung vor. In den letzten Jahren sind Außenräume im privaten wie im öffentlichen Bereich verstärkt in den Fokus gerückt. Qualitätsvoll gestaltete Aufenthaltsbereiche im Freien haben massiv an Bedeutung gewonnen. Holzbeläge bilden dabei oft die Bühne für verschiedenste Nutzungen. Zumeist werden hohe Erwartungen an Funktion, Langlebigkeit und Erscheinungsbild gestellt. Ob diese erfüllt werden können, liegt im Wesentlichen an der klaren Definition der Anforderungen, der richtigen und materialgerechten Konstruk­tion und einer regelmäßigen Wartung und Reinigung.