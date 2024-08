Einer von uns: Christian Worg aus München

Perfektion ist seine Leidenschaft: Christian Worg ist Geschäftsführer von Worg Parkett in München. Der Parkettlegermeister und geprüfte Restaurator ist in einer Handwerkerfamilie groß geworden.

Christian Worg, Parkettlegermeister und geprüfter Restaurator, ist Geschäftsführer von Worg Parkett in München. - © privat

„Handwerk war schon immer in meiner Familie verankert“, erzählt der Parkettlegermeister und geprüfter Restaurator Christian Worg. Sein Opa und sein Onkel waren beide Schreinermeister. Der Vater Geschäftsführer des Unternehmens Parkett Hinterseer. Da der Kontakt zum Handwerk und der Umgang mit Holz immer da war, fiel Worg die Entscheidung leicht, das Parkettlegerhandwerk zu erlernen.

Jeder Parkettleger sollte sich zum Restaurator fortbilden

Nachdem er 1999 seine Gesellenprüfung erfolgreich als Landes- und Kammersieger abschloss, folgte 2001 der Meisterbrief. Von der Meisterausbildung etwas enttäuscht, suchte Worg nach Möglichkeiten, mehr Fachwissen zu erlangen. In einem Fachmagazin stieß er auf einen Bericht, in dem ein Restauratorenkurs vorgestellt wurde. Neugierig geworden und mit dem Wunsch tiefer in die Materie einzusteigen, ließ er sich zum geprüften Restaurator im Parkettlegerhandwerk ausbilden. „Dort habe ich vieles gelernt, was meiner Meinung nach in der Meisterprüfung hätte Standard sein müssen“, erzählt Worg. „Ich würde jedem Parkettleger empfehlen, die Fortbildung zum Restaurator zu absolvieren. Das Wissen, welches ich während des Kurses erworben habe, kann ich bis heute auf allen Baustellen einsetzen.“

„Perfektion ist meine Leidenschaft.“ Christian Worg, Parkettlegermeister und geprüfter Restaurator

Als Innungsfachbetrieb legt der Parkettprofi sehr viel Wert auf Qualität und packt heute noch selbst auf den Baustellen mit an. „Perfektion ist meine Leidenschaft. Die Böden müssen bis ins letzte Detail perfekt verlegt werden. Dass ich mitarbeite, wird zudem teilweise von den Kunden erwartet“, erzählt er.

Besondere Projekte realisiert

Seine zwei Mitarbeiter, die zwei Azubis und er arbeiten hauptsächlich für Privatkunden, die manchmal gerne Außergewöhnliches wollen. Bei Worg Parkett werden unter anderem geschwungene Dielen, besondere Stabformen und Yachtdeckböden verlegt. Worg betreut überwiegend Kunden aus der Region. Dennoch kommt es vor, dass er auch Baustellen weiter entfernt von München oder im Ausland hat. „Wir hatten Projekte in Berlin und Rom.“ Das sind dann Kunden, die sich zum Beispiel in ihren Ferienhäusern den Boden verlegen lassen und dabei auf die Qualitätsarbeit von Worg vertrauen. Aber auch in der Heimatregion hat er schon besondere Projekte realisiert: In Landsberg am Lech durfte der Parkettprofi in einem alten Fachwerkhaus mit Rücksprache des Denkmalamtes 400 Jahre alte Holzdielen restau­rieren. Dabei profitierte der Parkettlegermeister von der Fortbildung zum Restaurator.

Mit Blick in die Zukunft, sagt Worg: „Solange es so weitergeht wie jetzt und wir Spaß bei der Arbeit haben, bin ich wirklich sehr zufrieden und dankbar.“ Sein Sohn macht gerade die Lehre als Parkettleger. „In der Zukunft wird er vielleicht stärker in die Firma involviert.“ Für Nachwuchs ist bei Worg Parkett also gesorgt.