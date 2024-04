Bostik: Aus für Niederlassung Schwepnitz

Bostik, Anbieter von Kleb- und Dichtstoffen mit Hauptsitz in Borgholzhausen, wird die Produktion am Standort Schwepnitz (Sachsen) stufenweise verlagern und die Niederlassung Ende 2025 schließen.

Der Hersteller Bostik wird seinen Standort Schwepnitz Ende 2025 schließen. Bild: Bostik

Die Maßnahme diene der Konzentration von technologischen Schwerpunkten an einzelnen Produktionsstandorten, erklärt der Verlegewerkstoffhersteller. Betroffen sei davon überwiegend das PU Schaum- und Dichtstoffportfolio für das Segment kleben, dichten und füllen. Silikone werden zukünftig in Borgholzhausen sowie im niederländischen Oosterhout, PU-Montageschäume in Buftea (Rumänien) produziert. Gleichzeitig werde die Produktion am DACH-Hauptsitz in Borgholzhausen weiter ausgebaut, zudem entsteht dort mit der Bostik Academy ein neues Schulungszentrum, um die Schulungsaktivitäten für das Handwerk weiter zu erhöhen, so der Spezialist für Dicht- und Kleblösungen.