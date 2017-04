31.03.2017

LVT-Verlegearten Vier Wege nach Rom, oder?

Zum Thema Designbeläge herrscht ein Wirrwarr an Abkürzungen. Dabei kann man die Typologie der Belagarten auf vier Grundtypen herunterbrechen. Welche das sind und worauf bei den Abkürzungen zu achten ist, erfahren Sie hier.

von Walter Pitt

Das Verkleben von Vinyl ist die Spezialität der Boden- und Parkettleger. Wie hier im Bild mit Rollkleber. - © Botament Systembaustoffe Weitere Bilder

Die optische Vielfalt der Vinyl-Designbeläge ist mittlerweile genauso groß wie die technische. Während insbesondere dank Digitaldruck jedes erdenkliche Dekor auf die Oberfläche gezaubert werden kann, sind die generellen Produktaufbauten nicht weniger variantenreich. Auch wenn das PVC nicht mehr ganz so kritisch gesehen wird, wie es noch gegen Ende der 90er Jahre der Fall war, versuchen doch viele Anbieter mit alternativen Materialkombinationen zu punkten, um mit der Eigenschaft „pvc-frei“ auf dem Markt konkurrieren zu können. Mit Erfolg. Insbesondere dem eigenschaftsbestimmenden Träger gilt hier das Augenmerk. Allerdings werden oftmals die durchaus löblichen Ansätze von Gattungsbegriffen flankiert, die eher für Verwirrung als für Klarheit sorgen. Das hat zweifellos System.

Ein Beispiel: Während man in unseren Regionen unter dem Begriff WPC sogenannte „wood plastic composites“ versteht, die auf die Verbindung von Holz und Kunststoff hinweisen, wird dieses Kürzel in Fernost bei den Bodenbelägen für den Innenausbau für „waterproofed core“, also „wasserabweisender Träger“, zweckentfremdet. Der Holzanteil, der Natürlichkeit vermittelt, tendiert dabei eher gegen Null. Allerdings behält dieser Werkstoff seine formgebende Hygroskopizität. Vor allem dann, wenn er in den vorgegebenen Minimaldicken mit beachtlichen Anteilen zum Materialgemisch beiträgt, wie nachträglich vorgenommene Belagsgenerationsanpassungen bekannter Designbodenhersteller vermuten lassen. Deshalb sollte Klarheit darüber herrschen, was den genauen Produktaufbau und seine eingesetzten Komponenten betrifft - im Interesse aller Beteiligten.

Bambusanteil relevant?

Ob thermoplastisch, hygroskopisch oder überhaupt nicht reagierend, wie Protangonisten mineralisch basierter Varianten es glauben machen: der Handwerker muss genau wissen, wie er die Dehnungsfugen zu dimensionieren hat oder was er dem Belag zumuten darf. Dafür trägt er die Verantwortung. Begriffe wie SPC („Stone - Plastic – Composite Vinyl- Flooring“) oder BPC („Bamboo – Plastic- Composite Vinyl Flooring“) sind im Umlauf, wobei die Hauptkomponente Bambus sich im Terrassendielenbereich folgerichtig hinter dem „B“ in der Produktbezeichnung verbirgt. Bei den Belägen für den Innenraum bleibt allerdings unklar, ob den Planken in der Fertigungslinie statt eines wirksamen Bambusanteiles lediglich eine marketingunterstützende Prise des anerkannten Naturgrases beigemischt wird. Da die Rezepturen und Konstruktionen der etablierten Hersteller sehr ausgereift sind, ist es ausreichend, sich bei einem Vergleichsversuch der gängigen Designbeläge auf vier grundsätzliche Typen zu beschränken. Natürlich immer mit dem Wissen im Hinterkopf, dass es viele Zwischenstufen und Kombinationsmöglichkeiten mit Unterlagen beziehungsweise Verlegehilfsstoffen gibt, die diesen Vergleich aushebeln könnten. Die vier wesentlichen Typen sind:

Volumentreiber aus Vollvinyl mit einer Klickverbindung,

„klassische“ Vinylplanken zur Verklebung,

zumeist von HDF - Platten getragenen Vinylnutzschichten,

„Loose lay“ - Produkte.

Die Vollvinyl - Klickböden sind meist mit Glasvliesen unterschiedlicher Dicken und Leistungsfähigkeit ausgestattet, die die schwimmende Verlegung absichern und damit auch ganz bestimmte Zielgruppen ansprechen sollen. Junge Leute setzen auf diese Belagsvariante, die im DIY- Bereich floriert. Auf diese Weise kann der Freizeithandwerker mittels Kombifolie nicht nur traditionelle Zeiten der Estrichtrocknung umschiffen, sondern auch mit ein bisschen Geschick bequem und zumindest beim ersten Versuch günstig selbst verlegen. Häufig werden die dimensionsstabilen Planken zumindest in der Breite ohne die Notwendigkeit von Dehnungsfugen ausgelobt, wobei in der Länge durch zwei aneinandergrenzende Normalwohnzimmer ohne weiteres hindurchgelegt werden kann. In diesem Zusammenhang gibt es einen weiteren Begriff, den man gehört haben sollte, wenn man sich mit dem unendlichen Potential gefliester Küchen und Flure beschäftigt, die simpel und abdruckfrei überdeckt werden müssen: RCB („rigid composite board“- biegesteif basiert). Den großen Herausforderungen von Wohnzimmern in Südlagen mit bodentiefen Fenstern begegnet man seitens der Hersteller mit Produktions- bzw. Materialkenntnis; nicht immer aber immer öfter.

HDF-Trägerplatte oder Vinyl verkleben?

Parkett - und Bodenleger tendieren wie eh und je zur Verklebung der Vinylbeläge und spielen dabei all ihr Know-how in der Untergrundvorbehandlung und Schaffung eines langlebigen Fußbodens in Wohnbereichen insbesondere unter der Last starker Beanspruchung aus. Hier argumentiert man mit Mustervielfalt, Bordüren, Wertschöpfung, Fußbodenheizungseignung, Schallschutz und Ortsfestigkeit. Immer in dem Bewusstsein, dem Kunden eine Leistung anzubieten, für die es kein Risiko darstellt, mit gutem Gewissen längerfristig in die Gewährleistung zu gehen.

Die Tischler setzen zwar nicht ausschließlich, aber dennoch in überwiegendem Maße auf den ihnen geläufigen Werkstoff Holz in der HDF-Trägerplatte. Die schwimmende Verlegung ist aus dem Bereich der Parkettverlegung bekannt; der Wechsel von Leim auf Profil ebenfalls. Unterbodenprobleme werden via Kombifolie weitest möglich retuschiert unter Verzicht auf die ungeliebte Feuchteprüfung; und Ecken und Rundungen auszuschneiden kann ohnehin niemand besser als die Vertreter des Schreinerhandwerks. Aus Nassräumen hält man sich mit Holzwerkstoffträgern vorausschauend heraus, wobei an dieser Stelle erwähnt werden muss, dass auch auf natürlichen Trägern basierende Produkte feuchtabweisend modifiziert werden können, um auch im Bad eine gute Performance abzuliefern.

Was ist "Loose Lay"?

„Loose lay“ ist ein denkbar einfache und unvergleichlich schnelle Verlegevariante, die aufgrund des hohen Flächengewichtes der Planken gerne als Problemlöser eingesetzt wird. Beim Wechsel des Belages kann man selbst im laufenden Geschäftsbetrieb teilflächenweise zeit- und damit kostensparend arbeiten. Dies ist aufgrund ausgeklügelter Rückenkonstruktionen auch ohne Klebstoff- und Fixierung möglich. Bei geringen Nutzungsdauern ist Loose lay auch auch eine vom professionellen Handwerk genutzte Variante, die auch bei der Reparatur unkomplizierte Hilfe bietet. Das Argument der einfachen Untergrundvorbereitung ist übrigens allen Verlegevarianten gemein, die auf keine festfixierte Verbindung zwischen Belag und Estrich setzen. Die Frage, ob diese Marketingaussage in der Praxis durchgängig zutrifft, müsste man in einem eigenen Beitrag beantworten.