21.02.2017

Tarkett: Umsatzsteigerung um knapp 1 % auf 2,7 Mrd. Euro

Tarkett, Hersteller von nachhaltigen Lösungen für Fußböden und Sportbeläge, konnte das Geschäftsjahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr mit einem organischen Wachstum von 1,7 Prozent abschließen. Der Umsatz stieg um 0,9 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro.

Michel Giannuzzi, CEO bei Tarkett: "I am very proud of Tarkett`s 2016 results, achieved thanks to a particularly strong fourth quarter with a good growth in all segments an an indrease in EBITDA margin. I am confident in th Group`s ability to continue to generate profitable growth, despite the still uncertain political and economic environment. In addition, we ar on the lookout for acquisition opportunities to reinforce our growth."

"Ich bin sehr stolz auf die Ergebnisse, die Tarkett 2016 erreicht hat, insbesondere im starken vierten Quartal, das sich durch ein gutes Wachstum in allen Bereichen sowie eine Steigerung der EBITDA Marge auszeichnete. Ich bin zuversichtlich, dass Tarkett auch weiterhin profitabel wachsen wird, trotz des unsicheren politischen und wirtschaftlichen Umfelds. Zusätzlich werden wir die Augen nach Akquisitionsmöglichkeiten offenhalten, um unser Wachstum zu verstärken."

Die Verkaufserlöse entwickelten sich unterschiedlich: In der Region EMEA (Europa/Nahost/Afrika) gingen aufgrund von Währungsbereinigungen trotz einem organischen Wachstum von 3,1 Prozent die Verkaufserlöse um 1,2 Prozent zurück auf 906,5 Millionen Euro (2015: 917,6 Mio. Euro). Nordamerika verzeichnete ein Plus von 5,9 Prozent auf 816,7 Millionen Euro (2015: 771,2 Mio.Euro). Die Verkaufserlöse in der GUS-Region (ehemalige Sowjetunion), im asiatisch-pazifischen Wirtschaftsraum APAC und in Lateinamerika gingen um 6,3 Prozent zurück auf 549,6 Millionen Euro (2015: 586,7 Mio. Euro). Sportböden, die im Tarkett-Geschäftsbericht separat ausgewiesen wurden, verzeichneten ein Wachstum von 6,2 Prozent auf 466,5 Millionen Euro (2015: 439,3 Mio. Euro)

Der Jahresüberschuss lag bei 118,6 Millionen Euro, was einem Wachstum von 42,4 Prozent entspricht. Der Cashflow lag 2016 bei 148 Millionen Euro (2015: 173,4 Mio. Euro), der ROIC (Return on invested capital) steigerte sich auf 9,3 Prozent (2015: 7 %).