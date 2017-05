02.05.2017

Objectflor: Neue Bezirksleitung

David de la Fuente hat Anfang 2017 die Bezirksleitung der Region nördliches Rheinland-Pfalz und südliches Nordrhein-Westfalen von Objectflor übernommen.

David de la Fuente hat Anfang 2017 die Bezirksleitung der Region nördliches Rheinland-Pfalz und südliches Nordrhein-Westfalen von Objectflor übernommen. - © Objectflor

David de la Fuente hat seit Anfang dieses Jahres die Position als neue Objectflor-Bezirksleitung der Region nördliches Rheinland-Pfalz und südliches Nordrhein-Westfalen inne. Zuvor hatte der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann knapp sieben Jahre im Innendienst von Objectflor gearbeitet und so den Eintritt in die Bodenbelags-Branche gefunden. Der 36-Jährige hat die Position von Doris Mehlkopp übernommen, die in das Team der Objektberater des Kölner Unternehmens gewechselt ist.

Weitere Beiträge, die Sie interessieren können: