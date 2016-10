Homepage | 24.10.2016

Object Carpet: Vierte Auszeichnung für "Freestile"

Im Rahmen des "German Design Award 2017" heimste Object Carpet in der Kategorie "Excellent Product Design" bereits die vierte Auszeichnung für seine Teppichfliese "Freestile" ein.

Bild: Object Carpet

Im Sommer bereits mit einem "German Brand Award" ausgezeichnet, hat der Rat der Formgebung nun auch das Design der Teppichfliese "Freestile" von Object Carpet in der Kategorie "Excellent Product Design" mit einem "Special Mention" gekürt. Die dieses Jahr schon mit drei renommierten, internationalen Preisen – darunter der "materialPREIS" und der "HiP-Award" – prämierte Fliesenkollektion des baden-württembergischen Teppichspezialisten, überzeugte laut Unternehmesangaben die Jury des "German Design Awards" dank unkonventionellem Design und neuartiger, superflacher Webstruktur. Immer auf der Suche nach innovativen Produkten und einzigartigen Gestaltungstrends, sieht sich der "German Design Award" als Wettbewerb, der die designorientierte Wirtschaft mit wichtigen Impulsen voranbringt.

In diesem Sinne sahen die Juroren in der Kollektion "Freestile" ein "wegweisendes Ausnahmeprodukt" und den Beginn einer neuen Teppichfliesengeneration: Mit 16 unterschiedlichen Modellen in jeweils vier Kolorits kann mithilfe von "Fresstile" eine einzigartige Raumgestaltung erfolgen. Dazu punktet die Teppichfliese mit einer harten Oberfläche, die aber dennoch alle Vorzüge des textilen Bodenbelags im Hinblick auf Gesundheit, Raumakustik, Trittsicherheit und Gehkomfort bewahrt. So gelinge es Object Carpet, eine Brücke zwischen textilem Bodenbelag und Hartbelag zu schlagen. "Freestile" besteht aus 100% recyclebarem PET.