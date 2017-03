20.03.2017

Mapei: Neue Marketing-Leitung

Ab dem 1. April 2017 übernimmt Dirk Mayer-Mallmann die Marketing-Leitung von Mapei.

Dirk Mayer-Mallmann ist ab dem 1. April 2017 neuer Marketing-Leiter bei Mapei. - © Mapei

Mapei überträgt Dirk Mayer-Mallmann zum 1. April 2017 die Leitung der Marketingabteilung. Zum Aufgabenspektrum des 48-Jährigen gehört nun sowohl die Entwicklung und Implementierung von Kommunikations- und Vermarktungsaktivitäten als auch die Betreuung der Fachpresse.

Der Diplom-Kaufmann kehrt damit zurück in die Bauchemiebranche, in der er bereits zuvor 16 Jahre in verschiedenen Führungspositionen tätig war.

Er ersetzt so Christian Trüschler.

Weitere Beiträge, die Sie interessieren könnten: