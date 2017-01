25.01.2017

IVC Group: Einstieg in die Teppichfliesen-Produktion mit eigenem Werk in Belgien

Der amerikanische Mutterkonzern Mohawk hat bereits reichlich Erfahrung auf diesem Gebiet, die IVC-Group zieht nun nach: Künftig wird das belgische Tochterunternehmen, das Vinyl-Bodenbeläge herstellt, auch ein umfangreiches Sortiment an Teppichfliesen anbieten. Dafür entsteht zurzeit eine Produktionsanlage im belgischen Mouscron.

"Wir streben danach, komplette Bodenbelagslösungen für das Projektgeschäft anzubieten. Alle unsere Produkte werden in einer hochmodernen Teppichfliesenfabrik in Belgien hergestellt werden. IVC-Teppichfliesen sind eine perfekte Ergänzung zu unserem bestehenden Produktangebot und sie bieten im Vergleich zu anderen Bodenbelägen eine verbesserte Akustik", sagt Jan Vergote, CEO der IVC Group. Das Unternehmen, das 2017 sein 20-jähriges Firmenjubiläum begeht, sieht den Einstieg in den Teppichfliesenmarkt als "Meilenstein" in der Historie von IVC.

Die Teppichfliesen sind demnach umweltfreundlich und konform mit allen europäischen Standards, außerdem CE-zertifiziert und verfügen unter anderem über die Zertifikate REACH und LEED. Durch die eigene Herstellung vom Garn bis zur Fliese werden die Produkte wahlweise mit oder ohne mit Bitumen gepolsteter Unterseite einschließlich der klassischen 50 cm Quadratfliese erhältlich sein.