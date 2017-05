09.05.2017

Copa: Kampagne „Teppich & Du“ an Heimtex-Verband übergeben

Die von der Copa initiierte Kampagne für Teppichboden wird – wenn alle Unterstützer mitziehen – ab der 2. Jahreshälfte 2017 in Wuppertal in der Geschäftsstelle des Heimtex-Verbandes eine neue Heimat finden und in die nächste Entwicklungsstufe gehen.

Bereits im vergangenen Jahr war klar, dass sich die Copa für eine erfolgreiche Neuausrichtung von der Kampagne „Teppich & Du“ trennen muss. Gemeinsam mit Martin Auerbach, Geschäftsführer des Heimtex-Verbandes, war Copa-Vorstand Josef Führes zu dem Ergebnis gekommen, dass eine neutrale Basis in Form eines „Teppich & Du e.V.“ (Arbeitstitel) ein erfolgreicher Ausgangspunkt sein würde, um die Kampagne in die nächste Entwicklungsstufe überführen zu können.

Umsiedlung aus Zeitmangel

„ In Wuppertal sitzt die heimtextile Kompetenz und Erfahrung die benötigt wird, um die Kampagne konsequent fortzuentwickeln. Mit einer eigenen Organisation und fest etablierte Gremien kann eine Beteiligung der verschiedenen Interessengruppen sichergestellt werden“, zeigt Auerbach einen der Vorteile der neu geplanten Konstruktion auf. „Die Copa hat mit ‚Teppich & Du‘ seinerzeit einen wichtigen Impuls für die Verbesserung des Images von Teppichboden gesetzt, mit der entscheidenden Richtungsänderung, die wir mit unseren Unternehmen beschlossen haben, fehlt nun aber die Zeit, uns weiterhin umfassend der Kampagne widmen zu können. Die Ansprache des Heimtex-Verbandes war daher konsequent und richtig“, konstatiert Führes, der die Copa auf einem sehr guten Weg sieht.

Beide Geschäftsführer sind sich vor dem Hintergrund der Reaktionen aus dem Markt auf die ersten Ansprachen sicher, dass die „Umsiedlung“ und die damit verbundene Fortentwicklung der Kampagne erfolgreich verlaufen wird. Bereits für 2018 sind Auftritte auf den Messen Heimtextil und Domotex geplant. Dass man einige Wochen hinter dem Zeitplan liege.