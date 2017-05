09.05.2017

Beaulieu International Group: Nikiel übernimmt die Vertriebsleitung DACH

Die Beaulieu International Group beendet die Zusammenarbeit mit Axel Kukielski nach eigenen Angaben im gegenseitigen Einvernehmen. Ab dem 1. Mai übernimmt Andreas Nikiel den Vertriebsleitung DACH Softflooring (Ideal-Orotex-Real-Oryzon).

Nikiel verfügt über eine langjährige Erfahrung in Softflooring und betätigte sich in den letzten Jahren als Key Account Manager in Beaulieu International Group für Hardflooring.