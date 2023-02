ZDH präsentiert Datenbank für Restaurierungsbetriebe

Umfrage: Sehen Sie die 4-Tage-Woche als Chance für das bodenlegende Handwerk? Die 4-Tage-Woche ist ein Arbeitszeitmodell, bei dem an nur vier statt an fünf Tagen in der Woche gearbeitet wird. Je nach Umsetzung mit reduzierten Arbeitsstunden oder bei weiterhin 40 Arbeitsstunden, die auf vier Tage verteilt werden. Das Modell wird von einigen als Chance gesehen, um Arbeitsplätze attraktiver zu gestalten und so dem Fachkräftemangel vorzubeugen.

