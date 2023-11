Witte Metallwaren übernimmt WiBB Berlin

Rückwirkend zum 1. November 2023 hat die Witte Metallwaren den Geschäftsbetrieb der WiBB in Berlin-Pankow übernommen.

WiBB ist seit über 20 Jahren ein etablierter Lieferant für Bodenlegerbedarf in Berlin und darüber hinaus. Besonderes Alleinstellungsmerkmal sind die am Standort in Berlin-Pankow auf Maß gefertigten und passend gebohrten Profile und Treppenkanten. Witte Metallwaren aus dem westfälischen Beckum wird den Standort Berlin neben der bestehenden Profilfertigung auch als Profishop und Abholpunkt für das bodenlegende Handwerk nutzen und dort das eigene Sortiment an Werkzeug, Maschinen und Verbrauchsmaterial ausbauen. So werden kurze Wege, schnelle Lieferzeiten und kompetente Beratung vor Ort in und um Berlin sichergestellt.