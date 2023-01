Weitzer Parkett: Wechsel in der Verkaufsleitung Österreich

Seit 1. Jänner 2023 ist Thomas Schwaiger neuer Verkaufsleiter Österreich bei Weitzer Parkett und damit Nachfolger von Gottfried Knöpfl, der nach über 26 Jahren im Unternehmen in die Altersteilzeit wechselt.

Thomas Schwaiger ist seit 1. Jänner 2023 der neue Verkaufsleiter für Österreich bei Weitzer Parkett. - © Roland Eisenschenk

Thomas Schwaiger kennt den Vertrieb von Weitzer Parkett seit 2010. Den Anfang machte er im Innendienst in der Produktberatung und als Assistenz der Verkaufsleitung Österreich. 2017 übernahm er die Position im strategischen Vertrieb und war maßgeblich an der Entwicklung der Vertriebs- und Unternehmensstrategie 2025 beteiligt. 2020 wechselte Schwaiger von der Zentrale in den Vertriebsaußendienst und betreute den Süden Österreichs. Nun übernimmt der Vertriebsprofi den bedeutsamen Heimmarkt Österreich bei Weitzer Parkett und wird sich unter anderem dem Aufbau von Weitzer ReParkett widmen.