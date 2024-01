wego vti investiert in den Markt

Um für den prognostizierten Aufschwung der Branchenkonjunktur ab 2025 optimal vorbereitet zu sein, hat wego vti einige Veränderungen bei den Standorten vorgenommen und ein umfangreiches Investitionsprogramm aufgelegt.

Der erweiterte vti-Standort in Regensburg. - © wego vti

wego vti hat die Standorte in Kaiserslautern und Stuttgart geschlossen. Die Stuttgarter Kundenbasis wird von den Standorten Ettlingen und Neu-Ulm versorgt, die aus Kaiserslautern von den Standorten in Merzig und Viernheim. Diese Vertriebswege sind nach Angaben des Unternehmens für einen Teil der Kunden in den beteiligten Regionen schon länger etabliert.

In neue Standorte investiert

Der Baustoffspezialist hat neue vti-Standorte in Ettlingen und Olching, westlich von München, eröffnet. vti-Regensburg wird im Februar 2024 in einem neuen Standort integriert und erweitert. Der Bau einer komplett neuen Niederlassung Chemnitz startet in diesem Jahr. An verschiedenen Standorten laufen aktuell Verhandlungen über Erweiterung oder Umzug in eine neue Immobilie. Über dreißig neue Fahrzeuge wurden 2023 beschafft und für 2024 stehen weitere 42 auf der Orderliste. Damit investiert der Baustoffspezialist gezielt in wirtschaftliche Logistik, nachhaltigen Transport und professionellen Kundenservice.

Personal aufgestockt

Noch bis zum Herbst vergangenen Jahres hat wego vti 36 neue Auszubildende eingestellt und für 2024 ist die Einstellung weiterer 26 Azubis geplant. Insgesamt 35 Fachkräfte aus verschiedensten Bereichen starten in 2024 an vier neuen Standorten ihre Tätigkeit.