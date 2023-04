Wechsel in der nora Verkaufsleitung

Ulrich Mohr, Verkaufsleiter für Westdeutschland der nora Vertriebsgruppe DACH, verabschiedet sich zum 31. Mai 2023 nach rund 37 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand. Seine Nachfolge übernimmt Bastian Heinzig.

Ulrich Mohr wechselt Ende Mai in den Ruhestand. - © Elmar Witt

Ulrich Mohr startete seine Karriere bei nora, damals noch Freudenberg Bausysteme KG, 1986 als Bezirksleiter in der Region Bodensee und arbeitete dann bis 1994 als Key Account Manager für die Industrie. Seither stand er als Verkaufsleiter in der Verantwortung für unterschiedliche Vertriebsregionen in Deutschland. „In dieser Zeit haben wir es geschafft, mit unserem Werkstoff Kautschuk als authentischem, robustem Material den Markt erfolgreich zu entwickeln und eine feste Größe im Objektgeschäft zu werden“, so Mohr. Neben seiner Verkaufsleitertätigkeit am Standort Weinheim ist er unter anderem auch Ansprechpartner für das Produktmanagement und hat weitere strategische Zusatzaufgaben inne, die zum 1. Juni von Bastian Heinzig übernommen werden.

Der 44-Jährige ist seit 2019 beim Kautschukbelag-Hersteller und verantwortete zuletzt den Verkaufsbereich Deutschland Nord/Ost. Heinzig wird seinen Dienstsitz von Hannover zur Jahresmitte an den Produktionsstandort in Weinheim verlegen. Für seinen bisherigen Verantwortungsbereich wird derzeit ein Nachfolger gesucht. Die Verkaufsregionen Süddeutschland und Schweiz werden weiterhin von Thomas Zimmermann geleitet, Stefan Kaltenböck zeichnet nach wie vor für den österreichischen Markt verantwortlich.