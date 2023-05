Wechsel in der Hauptgeschäftsführung des VDPM

Seit dem 01.05.2023 ist Lars Jope neuer Hauptgeschäftsführer des Verbandes für Dämmsysteme, Putz und Mörtel (VDPM). Zusammen mit Antje Hannig, Geschäftsführerin Marketing & Technik, bildet er das neue Führungsteam.

(v.l.) Dr. Hans-Joachim Riechers, Christoph Dorn (VDPM Vorsitzender) und Lars Jope. - © Simone M. Neumann

Lars Jope folgt auf Dr. Hans-Joachim Riechers, der sich Ende August 2023 nach 35 Jahren in den Ruhestand verabschieden wird. Dr. Riechers hat den Verband 2018 nach Berlin geführt und dort in kürzester Zeit fest etabliert.

Zum Nachfolger von Dr. Riechers wurde Rechtsanwalt Lars Jope (48), MBA, berufen. Er war zuvor in diversen Leitungsfunktionen beim Verband der Messdienstunternehmen ARGE HeiWaKo, beim internationalen Großhandelskonzern METRO AG und bei den Industrieverbänden der Energiewirtschaft VIK in Berlin und IFIEC Europe auf EU-Ebene in Brüssel tätig.

„Die Bauwirtschaft steht vor einer großen ökologischen Transformation: Themen wie Klimaschutz und Energieeffizienz stehen ebenso im Fokus wie Nachhaltigkeit. Für eine erfolgreiche Umsetzung dieser Themen braucht es einen engen Austausch innerhalb der Mitgliedschaft und mit den Partnern sowie den intensiven Dialog mit politischen Entscheidungsträgern. Diesen will ich gerne vorantreiben“, erklärt Lars Jope.