Was sind Klosterdielen?

Ob Burg-, Palast-, Schloss-, Guthof-, Kloster-, Castle-, Château-, Chalet- oder Castellodielen, der Fantasie sind bei der Bezeichnung keine Grenzen gesetzt. Dennoch ist der Name Programm: Man versteht darunter extralange beziehungsweise extrabreite Dielen in raumprägenden Abmessungen von bis zu sieben oder acht Metern Länge und bis zu 40 Zentimetern Breite. Es sind sogar schon raumlange Dielen in [...]