Bereits zum achten Mal fand der Modellwettbewerb für Lernende in der Fachrichtung Parkett statt. Die Interessengemeinschaft Schweizer Parkettmarkt (ISP) sucht mit der Unterstützung gewerblicher Berufsschulen jedes Jahr die originellsten Parkettmodelle, wobei in der kreativen Umsetzung keine Grenzen gesetzt sind. Unter allen eingereichten Projekten wurden die fünf besten Modelle ausgezeichnet und mit Barpreisen in der Höhe [...]