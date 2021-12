22.12.2021

W. & L. Jordan übernimmt Holz Brodersen in Essen

Im Zuge der Nachfolgeregelung hat die Brodersen-Familie entschieden, ihr Unternehmen zum 1.1.2022 in die Hände der W. &. L Jordan GmbH zu geben. Alle Mitarbeiter werden übernommen und bleiben als Ansprechpartner erreichbar.

Klaus Bartels (rechts), Seniorchef Holz Brodersen, übergibt sein Unternehmen an die W. & L. Jordan GmbH, vertreten durch Jörg L. Jordan. - © W. & L. Jordan GmbH

Holz Brodersen besteht bereits seit 95 Jahren. Ab Januar 2022 übergibt Brodersen nun die Firma an Jordan, einem weiteren angesehenen Namen in der Branche mit einer über 100-jährigen Tradition. Nach eigenen Angaben verbinden gleiche Werte und Vorstellungen die beiden Großhändler. Künftig profitieren Kunden in Essen von einem umfangreicheren Sortiment. Holz Brodersen wird Jordans 75. Standort sein. Ab dem zweiten Quartal 2022 plant Jordan ein Angebot aus Bodenbelägen, Bauchemie und Verlegezubehör, auch zur Abholung am Standort Essen. Außerdem ist die Einrichtung einer großen Produkt-Ausstellung der Marke Joka geplant, in der Partner des Handwerks ihre Endverbraucher, Planer, Architekten und Bauherrn beraten können.