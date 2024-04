W & L Jordan: Robert Horst übergibt an Johann Ludwig Jordan

Johann Ludwig Jordan übernimmt ab sofort die Vertriebsleitung Deutschland im Bereich Joka Bodenbeläge und Heimtextilien. Er folgt auf Robert Horst, der Ende Juni in den Ruhestand geht.

Symbolische Staffelstab-Übergabe: Im Rahmen der Vertriebstagung Bodenbeläge und Heimtextilien in Marburg wurde Geschäftsführer Robert Horst (links) feierlich verabschiedet. Johann Ludwig Jordan übernimmt ab sofort die Vertriebsleitung Deutschland im Bereich JOKA Bodenbeläge und Heimtextilien. - © W & L Jordan GmbH

Die feierliche Verabschiedung von Robert Horst, Geschäftsführer Bodenbeläge und Heimtextilien und die Staffelübergabe fanden am 12. April im Rahmen der Vertriebstagung in Marburg statt. Nach nahezu 40 Jahren Firmenzugehörigkeit wird Robert Horst Ende Juni in den wohlverdienten Ruhestand eintreten.

Robert Horst übergab den Staffelstab an Johann Ludwig Jordan, der – wie seine Schwester Felicitas Jordan – seit zwei Jahren in vierter Generation in dem Familienunternehmen mit Sitz in Kassel tätig ist. Der studierte Betriebswirt tritt ab sofort die Nachfolge von Robert Horst in der Vertriebsleitung Deutschland im Bereich JOKA Bodenbeläge und Heimtextilien an. Der 29-Jährige hat zunächst seinen Bachelor of Science in BWL absolviert und im Anschluss sein Masterstudium im Bereich Digital Management in Köln erfolgreich abgeschlossen. Erste berufliche Erfahrungen sammelte Johann Ludwig Jordan als General Manager der visuals united AG in Kaarst (FOTOBODEN).

Spitzensportler würdigen Robert Horst

Besondere Würdigung erfuhr Robert Horst, der entscheidend zum Aufbau des JOKA Sport-Sponsorings im Wintersport, vor allem im Biathlon, sowie später auch im Fußball beigetragen hatte, durch Axel Hellmann, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt und DFL-Präsidiumsmitglied, der sich in seiner Keynote-Ansprache auch für die ausgezeichnete Zusammenarbeit bedankte. Eintracht-Legende Karl-Heinz „Charly“ Körbel, international erfolgreiche Biathleten wie Benedikt Doll oder Magdalena Neuner sowie zahlreiche weitere Gäste aus Sport, Wirtschaft und Politik waren an diesem Abend eigens nach Marburg gekommen, um sich persönlich von Robert Horst zu verabschieden.

„Robert Horst hat maßgeblichen Anteil am erfolgreichen Aufbau unserer inzwischen internationalen Unternehmensgruppe, die im deutschsprachigen Raum als Marktführer für Bodenbeläge angesehen wird“, sagte Jörg L. Jordan, der seit Mitte der 1980er-Jahre mit dem späteren Geschäftsführer im Bereich Bodenbeläge und Heimtextilien zusammengearbeitet hat.