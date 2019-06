12.06.2019

Vorwerk Flooring gewinnt "German Brand Award 2019"

Vorwerk Flooring gewann dieses Jahr bereits zum zweiten Mal die Auszeichnung "German Brand Award". Das Unternehmen wurde in den Kategorien "Product Brand of the Year" und "Excellent Brands Interior" ausgezeichnet.

Geschäftsführerin Kristine Seitzberg freut sich über den "German Brand Award 2019" in 2 Kategorien. - © Vorwerk Flooring

Vorwerk Flooring freut sich über den "German Brand Award 2019" . Das Unternehmen gewann in den Bereichen "Product Brand of the Year" und "Excellent Brands Interior" und sieht damit die neue Markenstrategie und die damit einhergehende neue Ausrichtung der Vorwerk Teppichwerke bestätigt. Die neue Strategie, mit der Vorwerk Anfang 2018 die Weichen für die Zukunft stellte, geht mit einer stark vereinfachten Struktur des Produktsortiments einher: Alle Teppichqualitäten sind in drei Produktlinien und drei Stilwelten gegliedert.

Die Produktlinien Vorwerk flooring "Essential Line", "Superior Line" und die "Exclusive Line" sowie die Stilwelten "Nature | Design", "Classic | Design" und "Art | Design" sollen es den Kunden einfach machen, einen individuellen Teppich zu finden. Im Jahr 2018 hat Vorwerk sukzessive insgesamt 49 neue Produkte für den Wohn- und Objektbereich in über 1.000 Farben gelauncht, die im Januar 2019 um ein neu überarbeitetes Akustikfliesen-Sortiment erweitert wurden. Im Herbst dieses Jahres wird laut Unternehmen außerdem die erste Wohnkollektion im neuen Markenlook auf den Markt gebracht werden.