Uzin verstärkt Pumpmobil-Team

Um seinen Pumpservice weiterhin großflächig in Deutschland anbieten zu können, verstärkt Uzin sein Pumpmobil-Team.

Jens Okkels (links) und Francisco Torres Valdera verstärken das Uzin-Pumpmobil-Team. - © Uzin

Jens Okkels ist bereits seit 2023 in der Region Nord-Ost als Pumpmobil-Fahrer im Einsatz, Francisco Torres Valdera stieg am 1. Februar 2024 für die Region West mit ein. Torres betreut sein Gebiet zusätzlich als Technischer Verkäufer im Estrichbereich. Zu ihren Aufgaben gehören die eigenverantwortliche Betreuung der Pumpmobil-Einsätze in ihrem Gebiet samt Auf- und Abbau, die fachmännische Beratung und Unterstützung von Bauvorhaben während der gesamten Bauphase sowie die Kundengewinnung und Vorstellung des Pumpservices.

Mit Okkels und Torres gewinnt Uzin zwei Experten, die auf umfangreiche Erfahrungen zurückblicken können. Okkels war als Maler- und Lackierermeister tätig, bevor er zunächst Kfz-Techniker wurde und 2016 Facharbeiter für Personenförderung und Verkehrsmeister. Seit 2022 ist er außerdem zugelassener Dozent in Sachsen-Anhalt. Torres war als Estrichlegermeister im Einsatz, bevor er über 30 Jahre in der Fußbodenverlegung tätig war. Es folgten außerdem Tätigkeiten als Bauleiter und Techniker im Vertrieb.

„Jens Okkels und Francisco Torres Valdera verfügen durch ihre Werdegänge sowohl in der Verkehrs- als auch in der Fußbodenbranche über wertvolle Erfahrungen, die sie zum Nutzen unserer Kunden einbringen werden. Wir sind überzeugt, dass unser Pumpmobil-Team mit ihnen optimal für die Zukunft gerüstet ist. Ebenso freut es uns, mit Herrn Torres fachliche Verstärkung für unseren Technischen Estrichverkauf gefunden zu haben“, so Michael Abraham, Vertriebsleiter Deutschland und Österreich bei Uzin.