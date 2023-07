Uzin verstärkt Außendienstteam Süd-West

Seit 1. Mai 2023 verstärken Younes Assouli und Christoph Gamerdinger das Außendienstteam bei Uzin im Vertriebsgebiet Süd-West.

Younes Assouli (links) und Christoph Gamerdinger verstärken seit dem 1. Mai das Uzin Außendienstteam Süd-West. - © Uzin

Während Younes Assouli (41) für Uzin die Region Freiburg mitbetreut, ist Christoph Gamerdinger (49) für die Regionen Pforzheim und Heilbronn zuständig. Ab 2024 wird Assouli die Region Freiburg dann komplett verantworten.

Zu ihren Aufgaben gehören der Ausbau der Vertriebsaktivitäten und die Betreuung der Direktkunden sowie des Großhandels in den entsprechenden Gebieten. Ebenso verantworten die beiden versierten Verkaufsberater, die beide über umfangreiche Erfahrungen in der Boden- und Bauchemie verfügen, dort die Umsatzsteigerung.

Assouli begann zunächst mit einer Ausbildung zum Raumausstatter und arbeitete im Anschluss in diesem Berufsfeld mit Schwerpunkt Parkett, bevor er als Fachberater tätig wurde. Diese Tätigkeit verfolgte er bis zuletzt bei Kiesel.

Gamerdingers Einstieg in die Branche erfolgte im Innen- und Außendienst der Unternehmen K. Bandle Industrievertrieb und Bandle Industrievertretungen. Dort war er über 20 Jahre in verschiedenen Bereichen tätig, bevor er zu Kiesel wechselte. Dort war er bis zu seinem Wechsel zu Uzin als Fachberater Fußbodentechnik in Baden-Württemberg tätig.