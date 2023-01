Uzin Utz zieht Bilanz

Nach einem turbulenten Jahr 2022 zieht Uzin Utz eine positive Bilanz. Als große Herausforderung benannte Philipp Utz die weiterhin hohen Energie-, Logistik-, und Rohstoffkosten.

Uzin Utz verzeichnete in den Quartalen 1-3 2022 im Vergleich zu 2021 ein Umsatzplus von 12,3 Prozent (40,7 Millionen Euro). In den Kern- und Wachstumsländern Niederlande, Schweiz, Frankreich und Großbritannien verzeichnete die Gruppe ausnahmslos Umsatzsteigerungen. In Deutschland waren es 8,7 Prozent. Die USA bleiben weiterhin der stärkste Markt mit einem Umsatzplus von 36,7 Prozent. Trotz der unbeständigen wirtschaftlichen Lage investierte Uzin Utz weiter. Im ersten Halbjahr 2022 waren es insgesamt 20,9 Millionen Euro, die in Projekte weltweit flossen. Darunter auch das Konferenzzentrum "Orange World" bei Pallmann in Würzburg.

Umwandlung in SE

Die Gruppe der Uzin Utz Pressekonferenz im Januar 2023. - © Uzin Utz

Die Uzin Utz AG wandelte seine Aktiengesellschaft in eine Societas Europaea (SE) um. Von der europäischen Rechtsform verspricht sich das Unternehmen nach eigenen Angaben ein stärkeres Markenimage als Arbeitgeber auf internationaler Ebene. Mit einem gewählten Mitarbeiterkomitee zur Unternehmensentwicklung soll zudem ein globaler Austausch stattfinden, was eine offene und internationalere Unternehmenskultur bilden soll.

Ebenso zur Kultur beitragen, soll das "Planet"-Ziel der Gruppe, bis 2025 eine Vorreiterrolle bei ressourcenschonenden Verlegesystemen und einer "klimaoptimierten" Produktion zu sein. Konkret will Uzin Utz den Einsatz von gesundheitsgefährdenden und klimaschädlichen Stoffen verringern. Auch sollen Produktlebenszyklen verlängert und Rohstoffe durch Kreislaufwirtschaft oder einen weiteren Einsatz in neuen Produkten geschont werden. In 2022 erhielt die Unternehmensgruppe den Umweltpreis für Unternehmen in Baden-Württemberg.

Marktausblick

Vorstandsmitglied Philipp Utz erwartet eine "Normalisierung der Preisentwicklung ab 2024." Während das europäische Neubaugeschäft stagniere, wachse die Sanierung weiter. "Unsere Kunden berichten gerade im privaten Bereich von weiterhin vollen Auftragsbüchern", sagt Phillip Utz. "Wir starten daher positiv in das Jahr 2023 und setzen unser Wachstum fort." Uzin Utz wird in diesem Jahr unter anderem auf der Bau 2023 in München sowie im Juni auf der Messe EPF in Feuchtwangen dabei sein.