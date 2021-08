25.08.2021

Uzin Utz: Umsatz und Ergebnis auf Höchststand

Der Hersteller für Bodenverlegesysteme hat das erste Halbjahr 2021 mit Rekordwerten abgeschlossen. Der Konzernumsatz entwickelt sich im Vergleich zum Vorjahr um 18,6 % auf 221,7 Mio. Euro.

Heinz Leibundgut, Finanzvorstand der Uzin Utz AG. - © Uzin Utz

Mit den Produkten der Marken Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo, Codex, RZ und Pajarito hat Uzin Utz das erste Halbjahr 2021 mit einem neuen Bestwert abgeschlossen. Alle Gesellschaften der Kern- und Wachstumsregionen haben in den ersten sechs Monaten ein Umsatz- und Ergebnisplus im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Darüber hinaus konnte der Konzernabsatz trotz anhaltender Pandemie und erschwerter Rohstoffbeschaffung im Vergleich zum Jahr 2020 gesteigert werden.

Der Konzernumsatz liegt im ersten Halbjahr bei 221,7 Mio. Euro (186,9 Mio. Euro 1. HJ 2020), was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 18,6 % entspricht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg signifikant um 87,6 %, von 15,5 Mio. Euro auf 29,0 Mio. Euro.

Ausblick

Auf der einen Seite konnte Uzin Utz Rekordzahlen vermelden, kämpft aber auf der anderen Seite mit massiven Preissteigerungen und Lieferengpässen, die seit Dezember 2020 an Fahrt aufgenommen haben. „Die Prognose geht davon aus, dass weitere Unsicherheiten bei den Preisen im Beschaffungsbereich bestehen bleiben und die Versorgungssituation in allen produzierenden Gesellschaften herausfordernd sein wird“, so Heinz Leibundgut, Finanzvorstand der Uzin Utz AG.