Uzin Utz: eigene Veranstaltungen statt Messe Bau 2025

Uzin Utz, weltweit agierender Komplettanbieter für Bodensysteme, hat seine Teilnahme an der Messe Bau in München (3. bis 17. Januar 2025) abgesagt.

Der Vorstand der Uzin Utz SE (v. l. n. r.): Philipp Utz, Christian Richter und Julian Utz. © Uzin Utz

Der frühzeitige Beschluss schaffe Klarheit und Freiräume für alternative Kommunikationsmaßnahmen, mit denen die Unternehmensgruppe ihre weltweiten Kunden ansprechen möchte, heißt es dazu von dem Unternehmen mit Sitz in Ulm. Stattdessen solle der Fokus auf eigenen Veranstaltungsformaten wie den Uzin Utz Campus liegen.

Philipp Utz, Mitglied des Vorstands und verantwortlich für die Ressorts Marketing und Vertrieb, führt langfristige Nutzen-Gesichtspunkte für die Bau-Absage an: „Die Neukundengewinnung, die wir mit der Messe verfolgen, hat in den letzten Jahren stark nachgelassen.“ Der Uzin Utz Campus findet seit 2018 im Zwei-Jahres-Rhythmus statt und soll von 2025 an in einen jährlichen Turnus überführt werden, und zwar abwechselnd in Norddeutschland und am Hauptstandort in Ulm.