19.05.2021

Uzin: neuer Fachberater im Team Nord

Am 1. April 2021 bekam die Marke Uzin Unterstützung im Vertriebsteam: Nico Heitmann (32) verstärkt es seitdem als Fachberater im Gebiet Nord.

Nico Heitmann, neuer Uzin Fachberater im Gebiet Nord. - © Uzin

Zu den Aufgaben von Nico Heitmann gehören der Ausbau und die Erweiterung des bisherigen Verkaufsgebietes ebenso wie die Betreuung der bisherigen Kunden. Des Weiteren wird er eng mit den ansässigen Großhändlern im Gebiet Nord zusammenarbeiten und diesen beratend zur Seite stehen.

Heitmann kann auf mehr als zehn Jahre Erfahrung in diesem Bereich zurückblicken: Nach seiner Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann stieg er 2010 direkt als Verkaufsberater bei der Firma Sonepar Deutschland GmbH ein. Von 2014 bis zuletzt unterstützte er den Verkauf mit Schwerpunkt Großkunden bei der Firma Adolf Würth GmbH & Co. KG. „Durch seine langjährige Erfahrung ebenso wie die Weiterbildung zum IHK-Fachberater im Vertrieb bringt Herr Heitmann wertvolle Qualitäten ins Unternehmen. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm die richtige Verstärkung für die Zukunft unseres Verkaufsteams gefunden haben“, so Nils Malscheski, Verkaufsleiter Nord bei Uzin.