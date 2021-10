05.10.2021

Uzin: Klaus Cordes verstärkt den technischen Verkauf

Zum 1. September 2021 stieg Klaus Cordes (58) als Technischer Verkäufer Estrich bei der Marke Uzin im Gebiet Nord ein.

Klaus Cordes unterstützt seit September 2021 den technischen Verkauf Estrich bei Uzin. - © Uzin

Zu den zukünftigen Aufgaben von Klaus Cordes zählen die Fachberatung, der Verkauf und die Anwendungstechnik von Uzin-Estrichzusatzmitteln, ebenso wie der Ausbau des Kundenstamms im Norden und die Gewinnung von Marktanteilen in diesem Gebiet.

Mit Cordes gewinnt Uzin einen routinierten Verkaufsberater. „Herr Cordes konnte in über zwei Jahrzehnten ein hohes Maß an Erfahrungen in sämtlichen Bereichen der Thematik Estrich sammeln. Somit bringt er ideale Voraussetzungen mit, um uns als Technischer Verkäufer Estrich im Gebiet Nord optimal zu unterstützen und unseren Kundenstamm weiter auszubauen“, erklärt Nils Malscheski, Verkaufsleiter Nord von Uzin.