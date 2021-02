01.02.2021

US Floors: Fabian Marski verstärkt ab März den Vertrieb

US Floors setzt mit der Einstellung von Fabian Marski als Außendienstmitarbeiter für die Region Nord seine flächendeckenden Vertriebsaktivitäten im deutschen Markt fort.

Fabian Marski - © US Floors

Fabian Marski (42) ist Einzelhandelskaufmann und absolvierte seine Ausbildung bei der Firma Harms in Bremen. Er verfügt über eine hohe Fachkompetenz, die er sich durch die Vielfalt der Bodenbeläge während seiner Tätigkeit im Einrichtungshaus Dodenhof in Posthausen als Einrichtungsberater aneignete. Seit 2005 war er 15 Jahre für Otto Golze & Söhne im Außendienst in Norddeutschland unterwegs.

Marski hat sich in dieser Zeit einen hohen Bekanntheitsgrad in der Branche erarbeitet und verfügt über beste Kontakte zu allen wichtigen Kunden in dem angestammten Reisegebiet. Seine Tätigkeit für US Floors wird er am 1. März 2021 aufnehmen.